Výhra a fandící dcerka. Řvala, co jsem ji naučila, řekla Sestini Hlaváčková

Loučení s profesionální kariérou se odkládá. Alespoň o jeden zápas. Andrea Sestini Hlaváčková otočila po boku Lucie Hradecké souboj na Livesport Prague Open proti českému duu Anastasia Detiucová, Miriam Kolodziejová (5:7, 6:2, 10:3) a zahraje si čtvrtfinále čtyřhry. Při derniéře deblistky na tribuně nechyběla ani dcera Isabella. „Křičela, co jsem ji naučila: Mami, do toho! To bylo hodně roztomilé,“ smála se Sestini Hlaváčková.

Na kurt nastupovaly ještě za velkého horka, se zapadajícím sluncem se ale jejich hra zlepšila a nakonec mohly slavit první společné vítězství od konce sezony 2016.

„Začátek byl hrozně slabounký, hlavně z mé strany, což se dalo asi čekat. Byla jsem trochu zoufalá za stavu 1:4. Došlo mi, že musíme uhrát taky nějaké solidní skóre. Jakmile jsme vyhrály pár balonků, začala jsem si to trochu užívat,“ líčila Sestini Hlaváčková.

Nakonec z toho bylo vítězství v supertiebreaku v poměru 10:3. „Moc jsem v to nedoufala, ale Lucka pak podržela několik gamů skoro sama a dostala nás zpět do zápasu. Ve druhém setu to z nás strašně spadlo. Na kurt přišel příjemný chládek, bylo to najednou celé vyklidněné a dobře to dopadlo,“ hodnotila Sestini Hlaváčková.

Pětatřicetiletá tenistka odehrála první zápas na okruhu WTA od roku 2018. I proto si přeje, kdyby organizátoři zařadili čtvrtfinále až po dvoudenní pauze.

„Ráda bych dala tělu odpočinek. V úterý určitě trénovat nepůjdeme, myslím, že to proležím u fyzioterapeuta a budu ve studiu České televize,“ plánovala Sestini Hlaváčková.

Populární duo H+H, které má ve sbírce dva grandslamové tituly i stříbro z LOH v Londýně, si zápas v pražské Stromovce užívalo hlavně v závěru. Rozlučkový turnaj pro Sestini Hlaváčkovou by rozhodně nemusel končit ani ve čtvrtfinále.

„Druhý zápas si zase užijeme, ať už to bude ve středu, nebo ve čtvrtek. Půjdeme tam a uvidíme, co z toho bude,“ řekla Hradecká. Tým narazí na lepší z dvojice Miyu Katová, Samantha Murrayová – Ingrid Neelová, Astra Sharmaová.

Deblová dvojice H+H má na kontě 13 společných titulů z elitního okruhu. „Je to naše šťastné číslo. Chceme to určitě posunout, ale případně budeme spokojené i s tou třináctkou,“ řekla Sestini Hlaváčková.

Hradecká v Praze obhajuje titul, když loni triumfovala po boku Marie Bouzkové. Na svoji aktuální parťačku ale tlak nevytváří. „Se systémem bez výhod a supertiebreakem se může stát cokoliv.

Člověk může porazit i dobré týmy, které jsou ve formě. Jde o to, co jsme dělaly celý život – užívaly si to na kurtu. Byly jsme uvolněné, smály se a to nám dost pomáhá. A smát se budeme i ve čtvrtfinále,“ uzavřela Hradecká.