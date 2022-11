Next Gen ATP Finals 2022: program a výsledky. Lehečka je ve finále!

Juniorský Turnaj mistrů 2022 hostí od 8. do 12. listopadu Milán. Turnaje Next ATP Finals se účastní nejnadějnější mladí hráči do 21 let na světovém žebříčku, teoreticky by v Miláně mohl objevit i loňský obhájce vítězství a aktuální světová jednička Carlos Alcaraz. Kvůli svému postavení na žebříčku ale dal přednost účasti na Turnaji mistrů, kvůli zranění však nakonec hrát nebude. Premiérově se na Next Gen ATP Finals objeví i české barvy zásluhou Jiřího Lehečky.