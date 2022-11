Vondroušová o svatbě i operaci: Vaz v zápěstí mi přešívali na jiné místo

Na půl roku se po ní slehla zem, její jméno zmizelo z tenisových výsledků. To Markéta Vondroušová zachraňovala ve 23 letech vlastní kariéru. Operací levého zápěstí, které měla pochroumané od jedenácti, co upadla na snowboardu. Nyní se vrací finalistka Roland Garros 2019 na scénu už jako vdaná paní s novým koučem a také coby tajná zbraň kapitána Petra Pály při finále BJK Cupu v Glasgow. Po dlouhé pauze se dostala bleskově do ráže, tři tituly během dvou týdnů budiž toho důkazem.

Do upršeného Skotska dorazila v pondělí vlakem z anglického Shrewsbury, kde během jednoho týdne svedla extrémní porci devíti bitev. A všechny vítězné. Titul v singlu, po boku kamarádky Miriam Kolodziejové taktéž pohár v deblu. Stejně jako předchozí turnaj ve francouzském Poitiers. Zatímco ostatním tenistkám končí sezona, Markéta Vondroušová se vrhá do stíhací jízdy. Po BJK Cupu se vydá ještě do Andorry a zpět do Francie. Její potravou jsou teď zápasy, jimiž touží zacelit díru v dalším zdravotními trably poznamenaném roce.

Vypadá to, že jste si přivezla ze Shrewsbury do Skotska dobrou náladu.

„Jasně, poslední turnaj byl super. Ani jsem nečekala, že bych hned něco vyhrála. Chtěla jsem jen co nejvíc zápasů a že jich teda nakonec bylo.“

Operované levé zápěstí zátěž vydrželo?

„Musím to zaklepat, zvládlo nápor hodně zápasů i těžkých míčů, se kterými jsme hrály. Bylo to dost náročný a o zápěstí jsem vůbec nevěděla. Super!“