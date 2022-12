Plíšková znovu mění trenéra. Návrat Němce Bajina: Stále můžu pomoct

„Vracím se hlavně z toho důvodu, že stále věřím, že můžu svými postřehy Karolíně pomoct. Její hra se po zranění ruky postupně zlepšovala a v mých očích dokázala, že se stále může měřit s těmi nejlepšími na světě. Na tyto výkony budeme chtít navázat, a proto jsme se rozhodli naše spojení obnovit. Už se nemůžu dočkat, až budu zase sedět v jejím rohu,“ řekl Bajin.

Osmatřicetiletý kouč vedl Plíškovou od listopadu 2020 do letošního července. Vítězka 16 turnajů WTA ve dvouhře se pod jeho vedením dostala vloni do finále Wimbledonu. V této sezoně se jí však po zlomenině zápěstí tak nedařilo a v létě spolupráci s Bajinem ukončila.

S Friedlem se sice dostala do semifinále turnaje v Torontu a do čtvrtfinále US Open, ve světovém žebříčku však klesla na 31. místo.

„Moc Leošovi děkuji, že ihned ochotně začal pomáhat. Myslím, že i pod jeho vedením se nám podařilo udělat pár zajímavých výsledků,“ uvedla Plíšková. V jejím týmu nadále zůstává kondiční specialista Jez Green a fyzioterapeut Martin Salvador.

Bývalý kouč Naomi Ósakaové, Kristiny Mladenovicové či Dajany Jastremské Bajin vydržel během prvního působení u Plíškové nejdéle od Jiřího Vaňka, který dovedl českou tenistku za dva a půl roku mimo jiné do finále US Open 2016. Po absolvování zimní přípravy odcestuje s Plíškovou 25. prosince na australské turné.

Na úvod sezony česká tenistka absolvuje dva turnaje v Adelaide a poté se zúčastní Australian Open. První grandslam roku začne v Melbourne 16. ledna.