Velký brácha v akci: Štěpánek vede syna Kordy. Sebik má na TOP 10, věří

V týmu Novaka Djokoviče se ocitl ve špatný čas, s Grigorem Dimitrovem to neklapalo. Do třetice se vrací k trenérskému řemeslu s borcem, jehož zná téměř od kolébky. Dvaadvacetiletý Američan Sebastian Korda si řekl o pomoc velkého bráchy při cestě mezi tenisové hvězdy. A Radek Štěpánek (44 let) ho vyslyšel. „Sebik má potenciál na top 10. Rodiče ho vedli fantasticky. I proto cítím velkou zodpovědnost, aby všechno pokračovalo co nejlépe,“ líčí dvojnásobný daviscupový šampion.