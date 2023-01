Máma Plíšková o životě s Hanckem a stesku po tenise. Návrat? 50 na 50

V roce 2022 se jí obrátil život vzhůru nohama. Vdala se, porodila syna Adama, manžela a fotbalistu Dávida Hancka následovala za jeho další kariérní štací ve Feyenoordu Rotterdam. V neznámém prostředí nizozemského přístavu teď brzy ráno vstává s miminkem a u tenisových přenosů v televizi teskní, jak ráda by byla v prosluněné Austrálii. Kristýně Plíškové je stále jen třicet let, chtěla by si dát na kurtech druhou šanci. Jenže stojí to za cenu, kterou by musela v jejím případě obzvlášť komplikovanému comebacku obětovat?