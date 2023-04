Trenér prozradil jak maká Lehečka: Analýza potu, trénink očí a strava

O fyzičku Jiřího Lehečky se stará už šest let. Kondiční trenér Radek Štepánek napomohl vytáhnout jednadvacetiletého tenistu na pozici jasné české jedničky i do světové čtyřicítky. V rozhovoru pro iSport.cz prozradil, jak se svým svěřencem trénuje oči, co mu poradil Tomáš Berdych i to, co lze vyčíst z analýzy potu.