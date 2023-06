Navrátilová dostala medaili v Senátu: projev plný dojetí a slz

Na konci března Navrátilová oznámila, že se vyléčila z rakoviny, což ve své řeči také zmínila. „Dostala jsem v únoru email v New Yorku, že bych tuto medaili měla dostat. Měla jsem zdravotní potíže. Proč mi to chtějí dávat? Bojí se, že umřu, než mi to dají? Teď sotva chodím, ale snad přijedu do Řevnic, tak to v Praze zvládneme,“ naplánovala si. A povedlo se.

Vzpomněla na svůj odchod do emigrace v roce 1975. „Je to moje jediná lítost, ale musela jsem to udělat. Vždycky jsem se snažila reprezentovat svoji vlast nejlépe a dál se budu snažit. Člověk si ale neuvědomuje, jak to dopadne s ostatními lidmi v mém okolí. Sestra trpěla hodně, o rodičích ani nebudu mluvit,“ řekla, zatímco polykala slzy.

Ale nebyla nouze ani o humorné momenty. „Hrozně si této medaile vážím, ale většinou jsem zvyklá na zlatou,“ zavtipkovala Navrátilová.