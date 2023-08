Nosková je v Praze ve finále! Na soupeřku čeká, o titul až v pondělí

Osmnáctiletá tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v Praze do finále a zahraje si o první titul na okruhu WTA. Nasazená čtyřka porazila v odloženém semifinálovém duelu Němku Tamaru Korpatschovou za 65 minut dvakrát 6:1 a ve Stromovce by se měla ještě dnes utkat v rozhodujícím duelu s Rumunkou Jaqueline Cristianovou, nebo Japonkou Nao Hibinovou. Jejich zápas přerušil za stavu 6:4, 6:7, 1:1 z pohledu Hibinové už podruhé déšť, kvůli kterému se semifinálový program podařilo rozehrát až dnes.

„Od té doby, co jsem tady čekala, jsem musela být připravená, že se začne hrát v podstatě kdykoliv. Vždycky se to o hodinu posouvalo, takže jsem tu musela čekat celý den. Bylo to vyčerpávající, ale podařilo se mi hrát stejně jako předevčírem ve čtvrtfinále,“ řekla Nosková v rozhovoru na kurtu.

Předloňská vítězka juniorského Roland Garros Nosková se probojovala do druhého finále na okruhu WTA. O titul hrála také letos v Adelaide, kde nestačila na Bělorusku Arynu Sabalenkovou. Do finále turnaje v Praze prošla na druhý pokus. Vloni podlehla v semifinále krajance a pozdější vítězce Marii Bouzkové.

Semifinálový program se měl odehrát původně v sobotu, kvůli dešti byl ale přesunut. Dnešní duely začaly při pokračujícím nepříznivém počasí s tříapůlhodinovým zpožděním oproti plánovanému startu v 10:00.

Jednasedmdesátá tenistka světa Nosková byla od začátku lepší hráčkou. V prvním setu otočila dvakrát vývoj ze stavu 0:40, prolomila všechny čtyři servisy o deset let starší protivnice a vyhrála za půl hodiny první sadu. Také ve druhém dějství nedala česká teenagerka Korpatschové šanci. Od stavu 1:1 vyhrála pět her za sebou a proměnila při servisu soupeřky první mečbol.

„Snažila jsem se vrátit hodně míčků zpět, protože jsem včera ani dnes nestrávila na kurtu moc času. Využila jsem každou šanci na vítězný úder. Šla jsem si za tím a to je moje hra,“ dodala Nosková.