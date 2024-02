Menša jako Berďa: generační talent pomohl skolit Izrael, klíč v přístupu

Český mladíček Jakub Menšík vzdoroval favorizovanému Hurkaczovi až do pátého setu • ČTK / AP / Alessandra Tarantino

Čtvrtý zápas v reprezentačních barvách, čtvrtá výhra. A stále teprve osmnáct let. Evoluce Jakuba Menšíka v tenisovou star pokračuje sprinterským tempem. Prostějovský junák, žebříčkově nejlepší světový hráč ročníku 2005, jde ve šlépějích idolu Tomáše Berdycha. Své nadání demonstroval i v daviscupové kvalifikaci proti Izraeli, během níž dravým tenisem skolil v sobotu Jišaje Oliela 6:1, 7:6 (4) a posunul Česko k postupu.

V první sadě dominantní výkon, během kterého nacházely rány z jeho forhendu nekrytá místa kurtu. V tom druhém, když se protivník zlepšil, zase demonstrace psychické odolnosti. Za stavu 5:6 odvracel tři setboly a v tiebreaku zosnoval otočku z 2:4 na 7:4. Pak Jakub Menšík zaťal pěst, sundal čepici otočenou kšiltem dozadu a prohrábl si vlasy. Další tenisový test, první daviscupový zápas života na domácí půdě, složil s vyznamenáním. Vše, co si zvědaví diváci přáli vidět na vlastní oči od talentu, jehož cíl je až na samém vrcholu tenisového světa, dostali. A útulná hala ve Vendryni pod beskydskými kopci, kam se vtěsnalo 1300 příznivců, mu za to aplaudovala.

Nejvíc těší respekt kolegů a poražený Izraelec Jišaj Oliel dal o šest let mladšímu přemožiteli ze 127. světové příčky kredit plnými hrstmi. „Je mu stále jen osmnáct a podívejte se, kde už je v žebříčku! Umí hrát výborně, to jsme viděli i v Austrálii. Lepší se velmi rychle. Není vystrašený hrát agresivně při důležitých bodech, v klíčové momenty trefoval obrovské množství prvních podání. Má před sebou velkou budoucnost,“ uznal Izraelec ze 415. místa žebříčku, jenž od Menšíka inkasoval 22 vítězných úderů a k tomu ještě 10 es. V druhém setu se při jednom ze servisů mladého Čecha nehrálo snad ani minutu, čtyři míče – čtyři esa… „To se mi povedlo poprvé,“ smál se pak junák, jenž první podání do hry uváděl průměrnou rychlostí 201 kilometrů. V osmnácti letech!