Macháč o parťákovi z Číny i vzestupu: Jsem z toho paf. Paříž s Katkou? Jasně

Má za sebou půlrok, který otřásl jeho kariérou. Z nadaného tenisty, jenž dlouho přešlapoval před branou top 100, je najednou 63. hráč singlového žebříčku a semifinalista grandslamového Australian Open ve čtyřhře. Dá se říct, že na co Tomáš Macháč (23) poslední měsíce sáhne, to se mu daří. O vzestupu, spolupráci s nejlepším čínským tenistou Čang Č'-čenem i možnosti olympijského mixu s přítelkyní Kateřinou Siniakovou se ochotně rozpovídal.

Zabydluje se na nejvyšší tenisové úrovni. A dost rychle. 7:4 v singlu, 9:1 v deblu – to je letošní zápasová bilance třiadvacetiletého rodáka z Berouna Tomáše Macháče. Na posledním turnaji v Marseille si zahrál čtvrtfinále ve dvouhře a ve čtyřhře zapsal ve francouzském přístavním městě první ATP titul. „Jenže jsem přeletěl do Dauhá a lehnul jsem s chřipajznou. Tři dny jsem jen ležel na pokoji a ani si neťuknul,“ líčil aktuální situaci, kvůli níž musel vynechat právě probíhající akci v Kataru.

Ze 121. místa na začátku září jste za poslední půlrok vylétl na dnešní 63. příčku. Říká se, že těžší je se do elitní stovky dostat než se tam udržet. Souhlasíte?

„Dostat se do stovky přes challengery je vážně těžký. Kluci tam hrají dobře, a abyste se probili do top 100, musíte v dnešní době vyhrát šest velkých challengerů, možná i víc. Mám pocit, že když už ve stovce jednou jste, za prvé se lepšíte díky zápasům proti lepším hráčům a taky body vám naskakují o dost rychleji. Pokud vyhrajete dva zápasy na ATP turnaji, máte tolik bodů co za finále challengeru. A když trefíte jeden skvělý týden, což se může stát, protože výkonnost na okruhu je celkem vyrovnaná, máte pak kupu bodů. Ve stovce se udržíte snadněji, než když musíte hrát na challengerech semifinále, finále.“

Nastupujete proti čím dál lepším soupeřům, nedávno v Marseille jste skolil Andy Murrayho či Lorenza Musettiho. Je příjemné vidět, že máte takový level v sobě?

„Už dřív jsem věděl, že na ně mám. Na grandslamech jsem hrál vyrovnané utkání s Norriem nebo Berrettinim. Sice jsem prohrál, ale pořád jsem cítil, že jsem na jejich úrovni. Teď jsem to konečně zúročil, na podzim se mi podařilo vyhrát dva challengery, což mě strašně nakoplo. Díky tomu jsem se hodně zlepšil. Viděl jsem to na sobě i teď v Marseille, kde jsem hrál s Andym Murraym. On samozřejmě už není to, jako když byl první na světě, ale pořád je padesátý… Musettiho ve druhém kole jsem taky porazil. Takže výkonnost je skvělá, škoda že jsem teď onemocněl a musel se odhlásit z Dauhá. Ale nemůžu tady brečet, že mám smůlu. To se nedá nic dělat. Alespoň se dobře připravím na další turnaj v Dubaji.“

Cítíte, že si i v tenisové šatně budujete respekt?