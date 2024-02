Kaderka zřejmě skončí ve vazbě. Co se svazem? Dotace budou proudit dál

Krize, jakou český tenis ještě nezažil, nabírá obřích rozměrů. V kauze zneužívání státních dotací a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky na ČTS je obviněno celkem pět lidí a pět právnických osob, všechno firmy, které ovládal Vojtěch Flégl či jeho kamarád Daniel Vacek.

Zdá se, že policie má v rukách silný důkazní materiál proti Kaderkovi a spol.. O tom svědčí i návrh na vzetí Kaderky s Fléglem do vazby, což je výjimečné opatření. Soud pro Prahu 7, pod který případ spadá vzhledem k umístění sídla ČTS na Štvanici, má od podání návrhu 24 hodin na to, aby na tyto dva obviněné vazbu uvalil.

Jednání probíhá dnes odpoledne. Kaderkova blízkého spolupracovníka a člena dozorčí rady ČTS Flégla přivezla policie po obědě autem na dvůr Obvodního soudu pro Prahu 7. Odtud ho maskovaní muži eskortovali do budovy. Jednání o Kaderkovi by mělo následovat dnes později.

Soud obyčejně návrhu státního zástupce vyhoví. Rozlišují se tři důvody pro uvalení vazby – nebezpečí útěku, ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti.

Člověk ve vazbě je držený ve vazební věznici, kde ho obhájce může navštěvovat kdykoliv, ostatní osoby však pouze jednou za čtrnáct dní. Vazba může trvat od tří měsíců po několik let. Kaderkovi s Fléglem stejně jako finanční ředitelce ČTS Haně Baierové hrozí až deset let vězení.

„Uděláme to tak, že to nikdo nepozná“

Z policejního usnesení o zahájení trestního stíhání, jehož detaily zveřejnily novinky.cz, vyplývá, že detektivové během ročního vyšetřování použili i odposlechy. „Uděláme to tak, že to nikdo nepozná,“ šeptali si mimo jiné obvinění, když řešili proplacení faktur na tenisové turnaje. Během jednání si zřejmě psali i vzkazy na papír, aby nemuseli mluvit.

Podstata podvodu spočívala v tom, že Kaderka posílal třetinu tenisové státní dotace od Národní sportovní agentury spolku, který ovládal Flégl. Ten měl finance využít k pořádání menších turnajů po Česku, ze systému je však vyváděl tak, že služby zadal firmám ovládaným jím samým či kamarádem a bývalým deblovým spoluhráčem Danielem Vackem.

Firmy nadhodnocovaly ceny služeb či je reálně vůbec neposkytovaly, přesto za ně fakturovaly peníze. Šlo o zajišťování lékařské péče během turnajů, transport a stravování či pronájem kurtů. Policisté vyčíslili škodu na 14,5 milionu korun, nemusí být ale konečná.

Finanční ředitelka ČTS Baierová podle zjištění detektivů podvodné jednání na svazu spolu s Kaderkou účetně kryla. „Ivo Kaderka se ve snaze zachovat stávající systém organizace tenisových turnajů přes spolek Orel Balkán nezdráhá využít nezákonné metody, jako např. padělání smlouvy či zápisů z výkonných výborů,“ uvedli detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Vzniklá situace do značné míry paralyzuje celý ČTS, jenž teď musí reagovat. Jeho zástupci by v pátek měli veřejně vystoupit a přednést, jak může svaz fungovat dál.

Nabízí se, že Kaderka dá plnou moc některému ze svých spolupracovníků, aby ho ve funkci prezidenta zastupoval po dobu, co nebude na svobodě. Svaz by pracoval nadále pod dohledem auditorské firmy a nepřestaly by mu proudit dotace od NSA podle logiky, že za podvodné jednání několika lidí nemůže pykat celý sport. Ve světle důkazů se zdá nepředstavitelné, aby se ještě Kaderka do čela ČTS někdy vrátil, ať již soud dopadne jakkoliv.