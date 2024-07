Finále dvouhry v Praze bez Češek, ale o titul si zahraje Šafářová s parťačkou

Ve finále čtyřhry bude naopak trojnásobná česká účast. Turnajové jedničky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou vyzve Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, které porazily italsko-belgickou dvojicí Camilla Rosatellová, Kimberley Zimmermannová dvakrát 6:2.

Devatenáctiletá Nosková nezíská premiérový titul na okruhu WTA v Praze ani na třetí pokus. Před dvěma lety dohrála také v semifinále, vloni neuspěla ve finále s Japonkou Nao Hibinovou. Proti o třináct let starší Linetteové sice odvrátila šest mečbolů, přesto s ní prohrála i druhý vzájemný duel. Neoplatila jí tak loňskou porážku z Říma.

Nosková zahájila duel dobře a v prvním setu vedla díky brzkému brejku 2:0. Poté ale prohrála pět her za sebou a sadu ztratila. Také ve druhém setu přišla Češka o brzké vedení 2:0, v osmém gamu ale brejkla soupeřku ještě jednou a vývoj srovnala.

Vyrovnaný zápas nabídl dramatické vyvrcholení. Nosková nejprve přišla v osmém gamu o servis, prohrávala 3:5 a Linetteová mohla duel dopodávat. Česká tenistka ale odvrátila šest mečbolů včetně stavu 0:40 a vynutila si pokračování. Utkání tak rozhodla zkrácená hra, kde však Nosková brzy ztrácela 1:5 a tie-break prohrála 2:7.

„Bohužel jsem se od začátku necítila na kurtu nejlépe. Nepomáhala jsem si jako ostatní dny. Soupeřka ale hrála dobře. Antuka jí sedí víc než mně,“ řekla novinářům Nosková. „Turnaj beru dobře. Rozehrála jsem se, jak jsem chtěla. Škoda, že to dnes nevyšlo a že si tu nezahraju o titul, ale to je život. Myslím, že to bolí o trochu méně než vloni. Teď už se těším do Paříže,“ doplnila.

Tenistka domácího klubu TK Sparta Praha Samson, která startovala díky divoké kartě, zaznamenala i po semifinálovém vyřazení životní výsledek. Při premiéře na turnaji kategorie WTA porazila postupně Chorvatku Taru Würthovou, krajanku Kateřinu Siniakovou a Rusku Oksanu Selechmetěvovou.

Samson přišla v utkání o servis jako první ve třetím gamu. Poté ale dokázala 57. hráčku světa Frechovou třikrát brejknout a při podání za stavu 5:3 proměnila pátý setbol.

Ve druhém setu ale měla česká tenistka potíže s levým stehnem, které ji trápilo i v předchozím utkání. Za stavu 0:5 si vzala pauzu na ošetření, hrozícího „kanára“ už ale neodvrátila. Ve třetí sadě Samson bojovala do šesté hry. Poté co Frechová získala vedení 4:2, mladá Češka se rozhodla v utkání nepokračovat.

„Nastupovala jsem s tím, že jsem věděla, že mě to bolí. Hrozně v tom píchalo a postupně se to zhoršovalo - hlavně u bekhendu. Soupeřka mi tam pak začala dost hrát. Já se furt snažila a ve třetím setu jsem si nějakým způsobem vyhrávala servis. Zkoušela jsem to. Jakmile jsem si ho ale prohrála, rozhodla jsem se, že už to nepůjde,“ uvedla Samson.

Šafářová s Mattekovou-Sandsovou vyhrály po společném návratu po necelých šesti letech i podruhé. Duel proti Rosatellové a Zimmermannové zvládly za 61 minut. Soupeřkám vzaly pětkrát servis, samy o něj přišly jen jednou. Ve finále se utkají s Krejčíkovou a Siniakovou, které pojaly turnaj jako přípravu před olympijskými hrami v Paříži, kde budou obhajovat zlato z Tokia.

„Je to úžasný, asi jsem to úplně nečekala. Nevěděla jsem, jak to bude vypadat po tak dlouhé době, kdy jsem nehrála žádný zápas a v tom deblu se odehrává všechno rychle. Ale musím říct, že kde jsme s Bethanií skončily, tam jsme začaly a moc si to užíváme, je krásné si zahrát takhle finále. Asi je to trošku nad plán. Ono už je pro mě všechno nad plán,“ řekla Šafářová.

Páteční finálový program začne kvůli usnadnění přesunu hráček do Paříže už v 9:30. Otevře ho finále čtyřhry, o titul v singlu se začne hrát nejdříve v 11:30. „Finále v 9:30 je hodně přísné. Chápu samozřejmě ty důvody, takže doufám, že i lidé přijdou takhle brzy ráno. Snídani s sebou,“ doplnila Šafářová.