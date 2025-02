Kritici neví, co říkají. Jak Sinner váhal a WADA se lekla vlastní přísnosti

Protekční zacházení, nedůvěra v systém. Tříměsíční distanc pro Jannika Sinnera vyjednaný s WADA vyvolal v tenisovém světě řadu kritických reakcí. Přitom Itala přesvědčeného o své nevině bylo těžké přimět k tomu, aby ho vůbec přijal. Nakonec však zvolil jistotu snesitelného trestu před nejistým výsledkem arbitrážního řízení u CAS. A Světová antidopingová agentura si mohla oddechnout, jelikož sama přiznala, že jí požadovaný roční distanc by byl neúměrně tvrdý. Jak vše probíhalo za kulisami?

Se stigmatem dopingového hříchu i hrozícího vysokého trestu ovládl poslední dva grandslamy a udržel se na první příčce žebříčku ATP. „Zvládám hrát tak dobře, protože vím, že jsem nic špatného neprovedl,“ opakoval ryšavý mladík Jannik Sinner, jehož mají teď někteří kolegové v lepším případě za protěžovaného a chráněného, v horším případě za podvodníka. Řada kritiků však neví, o čem mluví. I proto obě strany promluvily o zákulisí a podstatě vyjednávání pro BBC.

Jádrem sporu byla od počátku Sinnerova míra zavinění dvou pozitivních dopingových testů. A precedens, zda je sportovec zodpovědný za chybné kroky členů svého týmu. Italovi se anabolický steroid klostebol dostal do těla poté, co si jeho fyzioterapeut Giacomo Naldi ošetřil během loňského turnaje v Indian Wells pořezaný prst na ruce sprejem, který obsahoval zakázanou látku. A její stopové množství se při masáži dostalo do Sinnerova těla. První pozitivní test ukázal množství 76 pikogramů na mililitr moči, druhý 86 pikogramů.

Nešlo o úmyslný doping

Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) loni v srpnu za to nevyměřila Sinnerovi žádný trest, proti čemuž vystoupila WADA a odvolala se k nejvyšší instanci - arbitráži CAS. Jak se ukazuje z aktuálního vyjádření jejího generálního rady WADA Rosse Wenzela, agentura nepovažovala Itala za podvodníka, jenž si chtěl zvyšovat výkonnost. „Tenhle případ je na milion mil vzdálený dopingu. Podle našich expertů se nemohlo jednat o úmyslné dopování včetně mikrodávkování,“ uvedl.

Sinnerův případ mělo rozřešit v půlce dubna jednání u CAS, jeho výsledkem by byl buď minimálně roční distanc či naopak naprosté osvobození tenisty. Ani jeden výsledek se již dopředu WADA nezamlouval. „Jeden by ohrozil důležitou zásadu našeho kodexu (odpovědnost sportovce za kroky svého týmu). Druhý by podle našeho názoru představoval nepřiměřeně tvrdou sankci,“ uvedl Wenzel pro BBC.

Proto se WADA pokusila se Sinnerem vyjednat sama dohodu o trestu, což je nestandardní ale legální. Od roku 2021 takovou možnost WADA má a podle Wenzela již tímto způsobem vyřešila 67 méně exponovaných kauz. První nabídku „mimosoudního vyrovnání“ hráč odmítl s tím, že jeho právníci připravují obhajobu k CAS. Druhý návrh, pozdě večer v pátek 14. února, když se v katarském Dauhá připravoval na start na tamním turnaji, už po naléhání svých právních zástupců přijal. „Vše se seběhlo velmi rychle,“ líčil pro BBC Sinnerův právník Jamie Singer s tím, že musel klienta složitě přesvědčovat, aby na dohodu tříměsíčního trestu přistoupil.

Výhodný distanc

„Možná bychom ty tři měsíce měli vzít,“ navrhl právník.

„Proč bychom to dělali, když mě první tribunál (ITIA) nepotrestal? Proč mám nyní akceptovat trest?“ bránil se tenista.

„Jeden nikdy neví, co se během slyšení přihodí. Jestli nepřijmeme její návrh, bude WADA usilovat o roční distanc. A kdo ví, co tři soudci CAS udělají,“ vysvětloval klientovi právník Singer. „Tři měsíce jsou v mých očích dobrým východiskem.“

A tak nejlepší tenista současnosti kývnul a s okamžitou platností přijal distanc, jenž mu vyprší 4. května. Nepřijde tedy o žádný grandslam a do hry se vrátí před velkým antukovým turnajem doma v Římě. Sinnerova strana nezastírá, že i příznivé načasování trestu v sezoně pro ni bylo přitažlivé. Kritici naopak poukazují na to, že termín trestu je až podezřele výhodný pro hráče. WADA však odmítá, že by ho stanovila s ohledem na tenisový kalendář. „Tlačil nás termín slyšení u CAS, vše se dohodlo velmi pozdě večer v pátek a trest začal okamžitě platit, žádné jiné zdůvodnění není,“ uzavřel Wenzel pohled za kulisy.