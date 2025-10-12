Předplatné

Z kvalifikace až k titulu! Senzační tažení dokonal Monačan výhrou nad bratrancem

Monacký tenista Arthur Vacherot dotáhl na Masters v Šanghaji životní jízdu z kvalifikace až k titulu. V senzačním rodinném finále zdolal francouzského bratrance Arthura Rinderkneche 4:6, 6:3, 6:3 a vybojoval první titul v kariéře. Na okruhu ATP triumfoval jako první hráč z Monaka v historii.

Šestadvacetiletý Vacherot, jemuž před turnajem patřilo ve světovém žebříčku až 204. místo, do Šanghaje přicestoval jako náhradník pro kvalifikaci a dostal se do ní teprve po odhlášení jednoho ze soupeřů. Nyní si kariérní maximum vylepší na 40. pozici, dosud přitom nikdy nebyl ani v první stovce.

