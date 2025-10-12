Siniaková počtvrté v sezoně deblovou královnou. Je na dosah rekordu Navrátilové
Kateřina Siniaková udělala velký krok k ještě větší metě. Po boku australské parťačky Storm Hunterové ovládla česká hvězda turnaj ve čtyřhře na tisícovce v čínském Wu-chanu a na prvním místě žebříčku má už náskok téměř 800 bodů před svou stálou spoluhráčkou Taylor Townsendovou. Před koncem sezony je tak ve skvělé pozici, aby rok zakončila popáté v kariéře jako světová jednička, čímž by vyrovnala rekord Martiny Navrátilové.
Ve Wu-chanu slavila Siniaková již dvaatřicátý deblový titul kariéry a čtvrtý letos. S Townsendovou ovládla Australian Open a turnaj v Dubaji, po boku Barbory Krejčíkové zvítězila v Soulu a nyní opět zafungovalo spojení s Hunterovou. Australanka si loni přetrhla Achillovu šlachu, což znamenalo i rozpad páru se Siniakovou. Že si rozumí a hrají společně výtečně, ukázaly ve Wu-chanu. Tam coby nenasazený pár zvítězily zcela suverénně bez ztráty setu. Ve finále porazily osmý nasazený kazašsko-srbský pár Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová 6:3, 6:2.
Ziskem titulu Siniaková navázala na Lucii Šafářovou, která byla dosud poslední českou deblovou šampionkou ve Wu-chanu. V roce 2016 triumfovala po boku Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové, ve finále porazily Barboru Strýcovou s Indkou Saniou Mirzaovou.
Výsledky tenisového turnaje žen ve Wu-chanu
Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu (tvrdý povrch, dotace 3,654.963 dolarů):
Čtyřhra - finále:
Siniaková, Hunterová (ČR/Austr.) - Danilinová, Kruničová (8-Kaz./Srb.) 6:3, 6:2.