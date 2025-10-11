Senzační finále bratranců! 204. hráč světa porazil i Djokoviče: Je to šílené
Ve finále tenisového turnaje Masters v Šanghaji si senzačně zahrají bratranci Valentin Vacherot a Arthur Rinderknech. Až 204. hráč světa Vacherot, který si účast v hlavní soutěži musel vybojovat v kvalifikaci, v semifinále vyřadil po výhře 6:3 a 6:4 majitele rekordních 24 grandslamů Srba Novaka Djokoviče, Rinderknech si poradil 4:6, 6:2 a 6:4 s Daniilem Medveděvem z Ruska.
Vacherot do zápasu s Djokovičem vstoupil ztrátou podání, hned si ale servis vzal zpět a nakonec první sadu rozhodl brejkem na 5:3. Pomohly mu i soupeřovy potíže se zády, která si čtyřnásobný šampion ze Šanghaje nechal v úvodní sadě dvakrát ošetřit.
Djokovič se ale na zdravotní problémy nevymlouval. „Je to neuvěřitelný příběh a všechno je to jen jeho zásluha. Prožívá skvělý turnaj, hraje skvěle, má vynikající přístup. Dnes vyhrál lepší hráč,“ řekl osmatřicetiletý bývalý první hráč světa.
Ve druhém setu se Vacherot po brejku ujal vedení 5:4 a při druhém mečbolu zápas ukončil. „Je to šílené, to je to správné slovo,“ řekl v televizním rozhovoru nejníže postavený finalista Masters v historii.
„Byla to hodina a 40 minut naprosté radosti, i když mi tady asi moc lidí nefandilo, protože Novaka tady zbožňují. Čtyřikrát tady vyhrál a už jen být s ním na jednom kurtu pro mě byl neuvěřitelný zážitek,“ přidal šestadvacetiletý Monačan.
Rodinnou pohádku poté po obratu ve druhém semifinále s někdejší světovou jedničkou a vítězem z Šanghaje z roku 2019 Medveděvem dopsal Rinderknech. Postup do finále s ním se slzami v očích oslavil přímo na kurtu i Vacherot.
Ten díky dosavadnímu vystoupení v Šanghaji, kde mimo jiné vyřadil Tomáše Macháče, má jistotu, že si výrazně vylepší své maximu ve světovém žebříčku. Měl by se posunout o 146 míst na 58. příčku.
Třicetiletý Rinderknech, který v Šanghaji porazil Jiřího Lehečku a světovou trojku Alexandera Zvereva z Německa, se poprvé posune do první třicítky. Ve finále se na okruhu ATP představí podruhé, v lednu 2022 neuspěl v Adelaide.
Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 9,193.540 dolarů):
Dvouhra - semifinále:
Vacherot (Mon.) - Djokovič (4-Srb.) 6:3, 6:4, Rinderknech (Fr.) - Medveděv (16-Rus.) 4:6, 6:2, 6:4.