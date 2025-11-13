Vamos! Alcaraz po postupu v Turnaji mistrů zakončí sezonu jako světová jednička
Španělský tenista Carlos Alcaraz porazil na závěr skupiny Jimmyho Connorse na Turnaji mistrů 6:4, 6:1 Itala Lorenza Musettiho a zakončí sezonu jako světová jednička. Do semifinále spolu s ním postoupil Australan Alex de Minaur, jenž v odpoledním duelu v Turíně zdolal Taylora Fritze ze Spojených států 7:6, 6:3.
Právě už De Minaurova výhra zajistila vítězi úvodních dvou duelů Alcarazovi semifinále. V utkání proti Mussetimu nicméně usiloval o první místo ve skupině a také pozici světové jedničky na konci roku, k níž v souboji na dálku s italským rivalem Jannikem Sinnerem potřeboval už jen jednu výhru. Na tu dosáhl po 83 minutách a mohl si zakřičet vítězné „Vamos“.
Na prvním místě žebříčku zakončí Alcaraz rok podruhé v kariéře po sezoně 2022. Pro debutanta Musettiho a loňského finalistu Fritze účinkování na turnaji skončilo ve skupině.
Z druhé skupiny Björna Borga má už jistý postup obhájce titulu Sinner. O druhé místo se v pátek utkají dvojnásobný šampion Alexander Zverev z Německa a Kanaďan Félix Auger-Aliassime.
Šestadvacetiletý De Minaur v Turíně po dvou porážkách poprvé zvítězil. Australský tenista zdolal šestého hráče světa Fritze pošesté z jedenácti vzájemných zápasů na okruhu ATP. V prvním setu sice nedotáhl vedení 3:1, tie-break ale vyhrál 7:3. Ve druhé sadě už byl De Minaur na servisu stoprocentní. Klíčový brejk získal hned ve druhé hře a v závěru využil druhý mečbol.
Vítězně se s Turnajem mistrů rozloučili obhájci titulu ve čtyřhře Němci Kevin Krawietz a Tim Pütz. V posledním utkání porazili již jisté semifinalisty Simona Bolelliho a Andreu Vavassoriho z Itálie 7:6, 4:6, 13:11.