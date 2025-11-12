Předplatné

Sinner je znovu v semifinále Turnaje mistrů. Zvereva porazil ve dvou setech

Jannik Sinner po vítězství nad Alexandrem Zverevem míří do semifinále Turnaje mistrů
Jannik Sinner po vítězství nad Alexandrem Zverevem míří do semifinále Turnaje mistrů
Jannik Sinner porazil na Turnaji mistrů Alexandera Zvereva ve dvou setech
Jannik Sinner porazil na Turnaji mistrů Alexandera Zvereva ve dvou setech
Jannik Sinner porazil na Turnaji mistrů Alexandera Zvereva ve dvou setech
Alexander Zverev na Turnaji mistrů
Alexander Zverev na Turnaji mistrů
Obhájce titulu Jannik Sinner je prvním semifinalistou tenisového Turnaje mistrů v Turíně. Italský favorit získal jistotu už po druhém zápase, v němž porazil Alexandera Zvereva 6:4, 6:3 a na závěrečné akci sezony vyhrál již šestnáct setů za sebou. Před domácími fanoušky dnes odvrátil Zverevovi všech sedm brejkbolů.

Sinner si prodloužil i další dlouhou sérii: v halách na tvrdém povrchu ovládl také 28. zápas. „V důležitých chvílích jsem hodně dobře podával,“ pochvaloval si. Na ATP Finals bojuje ještě o post světové jedničky, k níž má ale blíž jeho španělský rival Carlos Alcaraz. Jemu stačí ve čtvrtek porazit Itala Lorenza Musettiho, aby zakončil rok na trůnu.

Zverev se utká o druhé postupové místo ze skupiny Björna Borga s Kanaďanem Félixem Auger-Aliassimem. Ten dnes porazil Američana Bena Sheltona 4:6, 7:6, 7:5. Souboj hráčů, kteří v prvním kole skupiny Björna Borga podlehli favoritům, trval téměř dvě a půl hodiny.

Dlouho navrch měl přitom Shelton, jenž startuje na akci pro nejlepších osm hráčů sezony poprvé. Kanaďan zápas začal otáčet v tie-breaku druhého setu. Shelton v něm měl problémy s kolenem, zkrácenou hru ztratil v poměru 7:9 a nakonec i zápas.

„Na začátku hrál mnohem líp než já. Nestává se mi často, že by mě někdo v hale dvakrát brejknul v prvním setu. Začátek byl zvláštní, ale postupem času jsem nacházel způsoby, jak vracet míčky do kurtu,“ řekl Auger-Aliassime, osmý hráč světového žebříčku a druhý, který letos dosáhl na 40 vítězství na tvrdém povrchu. Lepší je jen Australan Alex de Minaur (42).

