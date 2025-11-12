Sinner je znovu v semifinále Turnaje mistrů. Zvereva porazil ve dvou setech
Obhájce titulu Jannik Sinner je prvním semifinalistou tenisového Turnaje mistrů v Turíně. Italský favorit získal jistotu už po druhém zápase, v němž porazil Alexandera Zvereva 6:4, 6:3 a na závěrečné akci sezony vyhrál již šestnáct setů za sebou. Před domácími fanoušky dnes odvrátil Zverevovi všech sedm brejkbolů.
Sinner si prodloužil i další dlouhou sérii: v halách na tvrdém povrchu ovládl také 28. zápas. „V důležitých chvílích jsem hodně dobře podával,“ pochvaloval si. Na ATP Finals bojuje ještě o post světové jedničky, k níž má ale blíž jeho španělský rival Carlos Alcaraz. Jemu stačí ve čtvrtek porazit Itala Lorenza Musettiho, aby zakončil rok na trůnu.
Zverev se utká o druhé postupové místo ze skupiny Björna Borga s Kanaďanem Félixem Auger-Aliassimem. Ten dnes porazil Američana Bena Sheltona 4:6, 7:6, 7:5. Souboj hráčů, kteří v prvním kole skupiny Björna Borga podlehli favoritům, trval téměř dvě a půl hodiny.
Dlouho navrch měl přitom Shelton, jenž startuje na akci pro nejlepších osm hráčů sezony poprvé. Kanaďan zápas začal otáčet v tie-breaku druhého setu. Shelton v něm měl problémy s kolenem, zkrácenou hru ztratil v poměru 7:9 a nakonec i zápas.
„Na začátku hrál mnohem líp než já. Nestává se mi často, že by mě někdo v hale dvakrát brejknul v prvním setu. Začátek byl zvláštní, ale postupem času jsem nacházel způsoby, jak vracet míčky do kurtu,“ řekl Auger-Aliassime, osmý hráč světového žebříčku a druhý, který letos dosáhl na 40 vítězství na tvrdém povrchu. Lepší je jen Australan Alex de Minaur (42).