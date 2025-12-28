ONLINE: Sabalenková - Kyrgios. Unikátní bitva pohlaví, Australan získal první set
Velká tenisová show je tu! Aryna Sabalenková v exhibičním zápase v Dubaji čelí Nicku Kyrgiosovi. Hraje se s upravenými pravidly, ženská světová jednička má svou část kurtu o něco menší. Kdo v „bitvě pohlaví“ uspěje? ONLINE přenos z utkání sledujte od 17.00 na iSportu.
Název zápasu odkazuje na slavné utkání z roku 1973, v němž Billie Jean Kingová v Houstonu porazila 6:4, 6:3, 6:3 někdejšího grandslamového šampiona, pětapadesátiletého Bobbyho Riggse.
Podle obou dubajských aktérů je ale poselství jejich zápasu jiné. „Tehdy se ženy snažily bojovat za jiné věci. Teď už jsme dokázaly, že si rovnoprávné postavení zasloužíme,“ uvedla Sabalenková.
Kyrgios chce zápasem především vyzvat k užší spolupráci. „Je tady příliš mnoho rozdělení, příliš mnoho bojů a zatím jen málo týmové práce,“ konstatoval. „Ale tím samozřejmě neříkám, že nechci vyhrát,“ dodal před duelem v Coca-Cola Areně pro 17.000 diváků.
Sedmadvacetiletá Sabalenková má na kontě čtyři grandslamové tituly, třicetiletý Kyrgios si v roce 2022 zahrál finále Wimbledonu. V posledních letech ale někdejší třináctý tenista žebříčku ATP hrál kvůli zdravotním potížím jen sporadicky.