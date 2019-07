Barbora Strýcová má život pestrý jako hraje tenis! • FOTO: Koláž VIPsport Tak jako je pestrý její tenis, má různobarevný i život. Semifinalistka letošního Wimbledonu Barbora Strýcová (33) už si prošla mnohým! Proč jí zavřeli tátu. Jak dlouho byla vdanou paní. Kdy kope do trouby a proč měla stopku od České televize? Unikátní příběhy lemují kariéru plzeňské velikánky nevelkého vzrůstu, která se ve čtvrtek v All England Clubu postaví v bitvě o finále americké bohyni Sereně Williamsové.

Dvojnásobná vítězka juniorky Australian Open! Do velkého tenisu vkročila dvěma triumfy na juniorce Australian Open v letech 2002, kdy ve finále porazila Rusku Šarapovovou, a 2003. Už v šestnácti udivovala pohybem a herní variabilitou. Experti jí prorokovali zářivou kariéru i mezi dospělými. „V juniorkách jsem nebyla moc zvyklá prohrávat. Přechod na profesionální okruh je ale neskutečně těžký,“ řekla před rokem v rozhovoru pro časopis Tennis Arena! „Svůj potenciál jsem ale, myslím, prodala dostatečně.“ Barbora Strýcová s trofejí pro nejlepší juniorku Australian Open • Foto Profimedia.cz

Manželství s fotbalistou Záhlavou zkrachovalo Byla to velká svatba. Na podzim roku 2006 se Barbora v plzeňském Parkhotelu provdala za svého trenéra Jakuba Záhlavu. Nebyla to trefa do černého. Skloubit rodinný a sportovní život dohromady nešlo, a tak jejich společný vztah zkrachoval ještě dlouho před rozvodem v lednu 2015. „Jeho jméno jsem ze svého příjmení vyndala,“ překvapila Strýcová novináře během fedcupového semifinále v dubnu 2015. „Teď budu hrát Fed Cup poprvé jako Strýcová,“ smála se tehdy. S Jakubem Záhlavou měla Barbora Strýcová svatbu v roce 2006 • Foto ABL

Dopingová aféra ji stála půlrok kariéry Rok 2012 nebyl pro dvojnásobnou vítězku turnajů WTA ve dvouhře tím, který by ráda nosila v paměti. Vrcholem byl její pozitivní dopingový nález z turnaje v Lucemburku. Usvědčena byla z užití stimulantu sibutraminu, za nějž později vyfasovala půlroční distanc! Zakázanou látku prý požila omylem z přípravku na hubnutí, který koupila přes internet. „Vůbec mě nenapadlo, že dělám něco špatně. Do firmy jsem volala a tam mi řekli, že je vše přírodní,“ obhajovala se. „Sibutramin, to není žádný doping. A ještě jsem se po něm cítila hůř. Motala se mi hlava a měla jsem vysoký tlak,“ dodala hráčka. Během pauzy v žebříčku klesla hluboko do druhé světové stovky. A začínala od znovu… Česká bojovnice Barbora Strýcová nevypustí žádnou výměnu • Foto Profimedia.cz

Táta »perníkář«: Dostal 2,5 roku natvrdo Dojemné objetí… a na několik měsíců čau! Barbora se s otcem Jindřichem viděla na podzim roku 2012 na dlouhou dobu naposledy. Tatínek totiž u soudu v Plzni vyfasoval 2,5 roku natvrdo za distribuci drog. Hrozilo mu dokonce až deset let! Od roku 2002 měl Strýc prodávat marihuanu, pervitin a kokain. „Kokain mi pomáhá od bolesti páteře. Koupil jsem ho 130 g, protože při větším odběru je lepší cena,“ hájil se Strýc. Tomu ale soud neuvěřil. „Dospěli jsme k závěru, že drogy byly určené k distribuci,“ uvedl soudce Valový a dodal, že „bylo zajištěno dostatek stop, které prokázaly vinu obžalovaného.“ Poslední objetí... Bára se loučí před soudní místností s tatínkem, který v roce 2012 dostal 2,5 roku natvrdo za distribuci drog • Foto ABL

M*dá mi v hlavě! Od ČT dostala stopku „Tahle dáma už před kamerami České televize žádný zápas hrát nebude,“ reagoval tehdejší šéf sportovní redakce ČT Otakar Černý na výlev Strýcové při finále turnaje na Štvanici proti Maďarce Szavayové v roce 2010. Plzeňačka se tam rozbouřila takovým způsobem, že si diváci zacpávali uši. „Prostě mně m*dá v hlavě. Já na ni se*u. Nezajímá mě,“ čílila se tehdy Bára. Slyšet to bylo v té nejlepší kvalitě; její trenér a manžel Jakub Záhlava měl tehdy na tričku připnutý mikroport. ITF tak totiž chtěla tenis v televizi zatraktivnit. Strýcová byla vždycky temperamentní plejerkou. Svoji roli brala. „Jsme zkrátka taková. A já myslím, že i kdybych rok neřekla sprosté slovo, stejně to nikoho nepřesvědčí.“

Fed Cup: Tituly i velká křivda! Má pět fedcupových titulů. Finále si ale zahrála jen třikrát. V roce 2011 a 2014 se od Petra Pály vysněné pozvánky na grandiózní podzimní vyvrcholení týmové soutěže nedočkala. A zejména před pěti lety to brala jako ohromnou křivdu. Reprezentovat se jí pak moc nechtělo. „Nevím, kolik to bylo přesně dnů, ale bolelo to celkem dlouho. Mrzelo mě to, ale je čas to hodit za hlavu. Je to minulost,“ řekla později. S Pálou si všechno vyříkali jako dospělí lidé a odměna na sebe nenechala dlouho čekat. V roce 2015 i 2017 získaly s Karolínou Plíškovou ve finálové čtyřhře rozhodující bod proti Ruskám resp. Francouzkám. Vloni pak s Kateřinou Siniakovou přehrály ve finále hladce 3:0 USA. Pak dala reprezentaci definitivní sbohem! S vysněným Fed Cupem • Foto Daniel Černovský (CNC)

Kariéra jako hrom: Sběratelka pohárů! Během kariéry získala na turnajích WTA dva tituly v singlu (Quebec 2011 a Linz 2017) a šestadvacet ve čtyřhře! Soupeřky ji měly vždy zafixovanou jako hráčku, co jim nenechá nic zadarmo! „Dřív mě hnala dravá chuť se neustále zlepšovat. Dneska, když už se na mé hře nedá moc věcí měnit, je to spíš dobrý pocit, že můžu stát na kurtu a stále se porovnávat s mladými holkami,“ vysvětlovala svoji proměnu Strýcová vloni pro magazín Tennis Arena. Pohárů má Barbora Strýcová nespočet. Tenhle vybojovala v Pekingu s další plzeňskou rodačkou Andreou Sestini-Hlaváčkovou. • Foto Profimedia.cz

Hrdá reprezentantka: Bronz se Šafářovou Na poslední letní olympiádě v Riu de Janeiro 2016 získala bronz po boku deblové partnerky Lucie Šafářové - ženy, s níž má kromě tenisu mnohé společného; sestry obou tenistek našly nový život v Americe, obě si po kariéře chtějí otevřít vlastní kavárnu… Před třemi lety cestou za medailí vyřadily třeba i superfavoritky sestry Williamsovy! V duelu o třetí místo přehrály krajanky Lucii Hradeckou s Andreou Hlaváčkovou! „Nevěděla jsem, co mám dělat. Mám se radovat, nemám se radovat? Vždyť na druhé straně jsou Češky. A pak si říkám: Proč bych se neměla radovat. Vždyť jsme vyhrály,“ říkala dojatá Strýcová. Barbora Strýcová s Lucií Šafářovou získaly na olympijských hrách v Riu bronz v soutěži deblisetek • Foto Profimedia.cz

Kraus chtěl děti, dostal kopačky Po rozvodu s Jakubem Záhlavou v roce 2015 utěšil Báru muzikant David Kraus. „Vždycky mě popadne taková hrdost. Jsem jako páv,“ nadýmal se hudebník a herec, když tenistku doprovázel po některých z turnajů. Vloni jejich bezmála čtyřletý vztah Bára nečekaně drsně ukončila. Možná ji zastrašila jasná partnerova vize o společné budoucnosti. „Bráchovi děsně závidím, že má dítě. Chtěl jsem ho, když mi bylo pětadvacet, ale to nevyšlo. Teď mám partnerku, u které to nevypadá, že by teď děti chtěla – Bára totiž bude hrát tenis nejspíš tak dlouho, dokud to zdravotně utáhne,“ postěžoval si David ještě před rozpadem jejich vztahu. Bára Strýcová a její bývalý partner David Kraus • Foto Mária Rušinová (Blesk)

Nový impuls. Láska k šéfredaktorovi Vztah s hudebníkem Davidem Krausem ještě vloni v létě ani nebyl oficiálně u konce a paparazzi rozvrkočenou Báru přistihli při intimnostech s charismatickým potetovaným vousáčem, který právě docela vášnivě prozkoumával její zadní partie! Ruka šmátralka patřila šéfredaktorovi módního magazínu Elle Petrovi Matějčekovi, který přicestoval své milé zafandit i do Wimbledonu. „Neviděli jsme se asi čtyři a půl týdne, jsem hrozně ráda, že přijel. Můžeme se jít někam podívat, čímž rozmělním nervozitu. Mám od něj největší podporu,“ culila se Bára před svým prvním semifinálovým mačem na grandslamu! S Petrem Matějčkem vlédli do vztahu jako dravci • Foto Kundrát, Hykl, Machan, Pátek