Strýcová - Williamsová 0:2. Americká legenda v semifinále vyučovala | iSport.cz

Strýcová má za sebou ve 33 letech svůj nejlepší grandslam. Díky tomu se v žebříčku dvouhry posune na 32. místo. V semifinále je v Londýně i ve čtyřhře a v případě zisku titulu se stane světovou deblovou jedničkou.

Serena Williamsová si finále Wimbledonu zopakuje po roce a celkově ho bude hrát už pojedenácté. Dosud poslední triumf zde vybojovala před třemi lety. Její soupeřkou v sobotu bude Simona Halepová, která porazila Ukrajinku Elinu Svitolinovou 6:1, 6:3 a jako první Rumunka bude hrát na londýnském grandslamu o titul.

Ve finále Wimbledonu čeká Halepová

Zápas turnajové sedmičky Halepové s osmičkou Svitolinovou, přemožitelkou Karolíny Muchové ze čtvrtfinále, trval hodinu a dvanáct minut. Zpočátku se však zdálo, že půjde spíše o klasickou antukovou bitvu než o zápas na trávě. Hrály se dlouhé výměny od základní čáry. První game trval devět minut, dva dohromady dvacet a tenistky v nich odehrály 32 výměn. Vyšla z nich lépe Halepová, která vedla 2:0.

Pak utkání zrychlilo. Rumunka si sice prohrála servis, ale víc už Ukrajince v první sadě nedovolila. Ještě měla problém úvodní dějství ukončit, potřebovala k tomu šest setbolů. Pevnější ve výměnách byla i ve druhém setu, v kterém jí stačil jeden brejk Svitolinové. Halepová dobře bránila, ale vyhrála i na vítězné údery 26:10.

"Je to nádherné. Jsem nadšená a je to jeden z nejhezčích okamžiků v mém životě," řekla loňská vítězka Roland Garros. "Nebylo to tak snadné, jak ukazuje výsledek. Musela jsem bojovat, ale hrála jsem dobře takticky a byla silná mentálně i fyzicky. Tohle je moje nejlepší tenisová verze," uvedla sedmadvacetiletá Halepová, která je v pátém grandslamové finále.

Bylo jí jedno, jestli ve finále narazí na Strýcovou, nebo Williamsovou. "Bude to poslední zápas turnaje a finále Wimbledonu. Nemůžu si přát víc," pronesla Rumunka.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 38 milionů liber):

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Halepová (7-Rum.) - Svitolinová (8-Ukr.) 6:1, 6:3,

S. Williamsová (11-USA) - Strýcová (ČR) 6:1, 6:2.

Muži:

Čtyřhra - semifinále:

Mahut, Roger-Vasselin (11-Fr.) - Dodig, Polášek (Chorv./SR) 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:2).

Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále:

Koolhof, Peschkeová (5-Niz./ČR) - Sitak, Siegemundová (N. Zél./Něm.) 6:1, 6:2.

Junioři:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Gimeno Valero (Šp.) - Svrčina (ČR) 4:6, 6:3, 7:5.

Čtyřhra - 2. kolo:

Damm, Kodat (3-USA) - Paulson, Vanšelbojm (ČR/Ukr.) 6:3, 6:4,

Forejtek, Lehečka (1-ČR) - Schoolkate, Sweeny (Austr.) 6:4, 6:2.

Juniorky:

Čtyřhra - 2. kolo:

Charajevová, Tichonovová (2-Rus.) - Fruhvirtová, Lavičková (ČR) 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.