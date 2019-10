Voráček vyměnil Jágra za pivo. Štěpánek dal na Slavii přednost vínu!

Už v pátek v Praze rozehrají sezonu NHL týmy Chicaga a Philadelphie, dva dny před sledovaným mačem si plejeři obou mančaftů zpestřili večer fotbalovým bonbonkem. A bavili se náramně. „Jsem hrozně rád, že u toho můžu být. Fotbal jsem dlouho živě neviděl,“ prozradil v předzápasovém studiu O2 TV Sport Dominik Kubalík, jehož za pár hodin čeká premiéra v nejlepší lize světa.

„Jsou rádi, že to uvidí. Fotbal moc nesledují, oni mají ten svůj americký, jemuž zase tolik nerozumíme my. Bude to pro ně něco speciálního,“ řekl Kubalík a jeho parťák z útoku David Kämpf dodal: „Spoluhráčům jsem říkal, že musí fandit Slavii, že jinak to nejde,“ smál se.

Prestižní duel si ale nenechali ujít i další. Třeba věrný slávista František Ringo Čech, či tenista Radek Štěpánek, jenž se svým bývalým koučem Markem Všetíčkem ucucávali na tribuně víno.

Podívejte se do fotogalerie, kdo z osobností si nenechal velké utkání ujít…

