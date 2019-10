Ševčík: První dvě minuty vypadaly na búra. Ale na bod jsme měli | iSport.cz

Jaká to proti nabitému soupeři byla jízda?

„Vyrovnaná. Jen první dvě minuty možná vypadaly, že to bude na búra. Kdyby hned dali gól… Ale po dvou minutách jsme se jim celkem dobře vyrovnali a začali taky hrát.“

Převládá ve vás hrdost na vyrovnaný souboj s favoritem, nebo spíš zklamání z porážky?

„V této chvíli spíš zklamání. Alespoň na bod jsme dosáhnout mohli. Šancí jsme měli celkem dost.“

První gól padl po bleskovém protiútoku Borussie. Co se tam stalo?

„Na jejich vápně jsme ztratili balon. Přitom jsme si říkali, že přesně tohle nemůžeme udělat. Měli jsme spíš obehrát balon a nějak akci zakončit. Věděli jsme, že jejich brejky jsou smrtící, což se nám ukázalo. Ať jsme běželi, jak jsme chtěli, tak jsme je stihli jen tak tak až u naší brány. A to už bylo pozdě.“

Vycházeli jste v přípravě z předchozích povedených utkáních na evropské scéně?

„Každý zápas je jiný. Připravovali jsme se, že nezalezeme někde na půlku a nebudeme jen čekat na ztracené balony. Hráli jsme to, co jsme chtěli hrát. Někdy nás zatlačili, protože kvalitu mají obrovskou. Ale myslím, že jsme odvedli dobrý výkon.“

Kdybyste měl porovnat s Chelsea nebo Interem, byl Dortmund nejtěžší protivník, na který jste zatím narazili?

„Neřekl bych, že nejtěžší. Ale myslím, že v ofenzivní fázi asi ano. Brejky měli nejlepší z týmů, které jsme zatím potkali. V české lize se s takovým tempem vůbec nepotkáme. Na druhou stranu jim zase možná chybělo něco dozadu. Opravdu jsme měli dost šancí na to, abychom dali gól.“

Několikrát jste zkoušel střílet i vy. Který pokus měl největší šanci na úspěch?

„Zpětně asi ten, kdy mi míč trochu skákal na vápně. Šel tam hráč do skluzu, možná jsem ho ještě mohl zaseknout. Měl bych víc prostoru, ale teď už je to jen kdyby… Spadnout tam mohl i ten obstřel, ale je to těžké.“

Jak na vás působila atmosféra? Fanoušci si připravili několik choreografií a byli slyšet i v době, kdy jste prohrávali.

„Vnímáme to. Určitě jsme rádi, že nás takhle podporují. Svátek je to pro nás i pro ně.“