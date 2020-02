Z té krásy přechází zrak. Rajcovní partnerky finalistů Super Bowlu se toho nebojí!

Kayla Nicole • FOTO: Instagram Super Bowl neboli finále Národní ligy amerického fotbalu je na programu v 0:30 v pondělí 3. února. Zlatý hřeb sezony je považován za jednu z největších sportovních show světa. Letošní 54. vydání tohoto sportovního svátku opět nabídne nejen nelítostný boj na hřišti, ale i spoustu dalších lákadel. Jedním z nich bude i pohled na krásné partnerky hráčů. Ve finálovém utkání se potkají Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers a na stadionu jistě budou i tyto krásné manželky a přítelkyně hráčů, které budou podporovat své miláčky v jednom z největších zápasů kariéry. Které z nich se budou radovat? A komu zbudou jen oči pro pláč? To se dozvíme v pondělí nad ránem, kdy jeden z týmů pozvedne nad hlavu pověstnou trofej Vince Lombardiho.

Ashlyn Bucknerová Manžel: DeForest Buckner (San Francisco 49ers)

Věk: 24

Povolání: Fitness trenérka Se svým manželem se seznámila na univerzitě v Oregonu, kde byla roztleskávačkou. Před draftem do NFL, když spolu randili teprve krátce, dala svému příteli jasně najevo, že se nehodlá stěhovat východně od Texasu. To mohlo znamenat brzký konec vztahu, ale DeForest byl draftován do San Francisca a tak vše dobře dopadlo. Dnes jsou spolu již 5 let a přes rok ve svazku manželském. Ashlyn Buckner • Foto Instagram

Claire Kittleová Manžel: George Kittle (San Francisco 49ers)

Věk: 25 Claire je půvabnou partnerkou jednoho z nejlepších hráčů NFL. Ten očividně dokáže skórovat nejen na hřišti. Jeho partnerka byla dokonce modelkou pro slavné vydání Sports Illustrated, které se soustředí především na krásné ženy a plavky. Pár spolu randí už 7 let a před necelým rokem si řekli „Ano“ před oltářem. Seznámili se na univerzitě v Iowě, kde se Claire věnovala basketbalu a George fotbalu. Claire Kittle • Foto Instagram

Stephanie Toiloloová Manžel: Levine Toilolo (San Francisco 49ers)

Věk: 28

Povolání: Modelka, herečka a módní návrhářka Stephanie je se svým přítelem 5 let a z toho téměř 3 roky jsou oddáni. Levine si přichystal svou nabídku k sňatku jako narozeninové překvapení a tak není divu, že ho kráska nedokázala odmítnout. Stephanie Toilolo • Foto Instagram

Kayla Nicoleová Přítel: Travis Kelce (Kansas City Chiefs)

Věk: 28

Povolání: Televizní reportérka a modelka Vztah na dálku je náročný na udržení, ale zde se to už 3 roky daří. Kayla je dosti vytížená díky své práci reportérky a vystupuje i na YouTube v pořadu o basketbalu jménem „Heat Check“. I tak se ale snaží svého drahého podpořit, jak to jen jde. Nevynechala třeba jeho uvedení do síně slávy na univerzitě, kde studoval a určitě si nenechá ujít ani Super Bowl. Kayla Nicole • Foto Instagram

Brittany Matthewsová Přítel: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

Věk: 23

Povolání: Fitness instruktorka Jedna z aktuálně největších hvězd ligy randí se svou drahou polovičkou už od střední školy. Celých 9 let vztahu se zdá vzhledem k jejich věku neuvěřitelných. Dlouholetá hráčka „socceru“ (jak se v USA nazývá fotbal) se vzdala kariéry v tomto sportu a začala se věnovat fitness. Její znalosti v tomto oboru jsou již tak rozsáhlé, že jí přítel žádá o rady, aby se udržel mezi sezónami v perfektní formě. Brittany Matthews • Foto Instagram