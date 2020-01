Válka dvou světů. Zastaví Titans quarterbacka Chiefs Mahomese? | iSport.cz

Může pokračovat pohádka o Titánech? Skromný klub z Tennessee už v letošním play off srazil končící dynastii New England Patriots s legendárním quarterbackem Tomem Bradym i Baltimore s kandidátem na MVP sezony Lamarem Jacksonem.

A v neděli budou Titans hrát na hřišti dalšího favorita vyřazovacích bojů, Kansas City Chiefs s unikátním mladým quarterbackem Patrickem Mahomesem, jenž zvládá nemožné na počkání. Před týdnem nasázel Houstonu čtyři touchdowny během jediné čtvrtiny a pomohl ještě do poločasu otočit hrozivé manko o hloubce 24 bodů. Hraje jako Superman, ale Tennesse může mít kryptonit.

„Je to bitva dvou světů. Kansas City je hodně pasově laděný tým. Patrick Mahomes ukázal v divizním kole, že dokáže házet neuvěřitelně. Má hodně zbraní, které může využít,“ řekl Radim Kroulík, PR manažer České asociace amerického fotbalu v podcastu na webu iSport.cz. „Na druhou stranu Titans jsou známí pozemním útokem a Henry předvádí naprosto famózní a neuvěřitelné výkony. Je to souboj dvou odlišných světů, uvidíme, který bude úspěšnější.“

Mahomes má po ruce skvělé terče, dynamického receivera Tyreeka Hilla a spolehlivého tight enda Travise Kelceho.

„Když jen na chviličku povolíte, dáte Mahomesovi, Kelcemu a Hillovi maličko prostoru, tak vás tahle trojice přestřílí nevídaným způsobem,“ upozorňuje Ondřej Horák, šéfredaktor webu nfl.cz.

Titans ovšem taky nejsou v konferenčním finále náhodou. Kouč Mike Vrabel vede tým ve stylu tradiční mantry úspěšných v play off – dobré obrany a mocného útoku po zemi. K němu má k dispozici monstrum jménem Derrick Henry.

„Chiefs se tak trochu modlili, aby to Titans nezvládli. Pro Chiefs je to jeden z nejhorších supeřů,“ míní Horák. „Síla Titans je v runovém útoku. Jsou to atletičtí, fyzičtí hráči a Derrick Henry je neuvěřitelný. Je to člověk, který má 191 centimetrů, 112 kilo a běhá stovku jako sprinteři.“

Ve finále konference NFC přivítá vyvážený tým San Francisco 49ers soupeře z Green Bay, jehož nadějí je zkušený quarterback Aaron Rodgers, jenž má šanci dostat se do Super Bowlu po devíti letech.

„Na papíře se zdá, že domácí budou velkým favoritem. Jenže dopředu odepisovat Aarona Rodgerse v play off by nebylo rozumné. Proti pasové obraně v čele s Richardem Shermanem to ale bude mít jeho družina hodně složité,“ předvídá Kroulík.

KONFERENČNÍ FINÁLE NFL

AFC: 21.05 hod. Kansas City Chiefs-Tennessee Titans

NFC: 0.40 hod. San Francisco 49ers-Green Bay Packers

*Pozn.: PP vysílá Sport 2