Po třech letech se Josef Váňa vrátil do sedla v dostihu • Daniel Černovský (Blesk)

Po třech letech se Josef Váňa vrátil do sedla v dostihu • Daniel Černovský (Blesk)

Po třech letech se Josef Váňa vrátil do sedla v dostihu • Daniel Černovský (Blesk)

Jezdci pustili uzdy, aby si mohli utřít slzy. Hřebcům a klisnám není do skoku. Taxisův příkop je potažen černým flórem. Skonal žokej Tomáš Hurt (†38).

V roce 2007 rajtoval při Velké pardubické oře jménem Decent Fellow a skočil druhý. O triumf ho až na poslední překážce připravil Dušan Andrés na Sixteen. O rok později přestal Hurt jezdit a dal se na trénování. Připravil 105 vítězných koníků, ale svoji hlavní cílovou rovinku viděl v tom, že s partnerkou bude vychovávat ratolesti. Už do ní bohužel nedojel. Krutý osud si umanul, že zemře v den svých narozenin.

Smrt zastihla Tomáše v Chyši, kde pracoval pro slavného doyena dostihové branže Josefa Váňu. „On měl na prvního máje narozeniny. Chtěl jít do stáje za holkama, nesl jim tam dort. Udělalo se mu špatně, spadl ze schodů, když vycházel z paneláku. Jeho přítelkyně to viděla. Divné bylo, že když padal, nebyl žádný obranný reflex, nenatáhnul ani ruce. Byl na pitvě, tak se to snad vysvětlí,“ popsal Váňa hrůzný okamžik portálu iSport.cz. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

A poté dodal, že Tomáš Hurt na tom byl zdravotně špatně. „Měl problém ve vnitřku, marodil s játry. My jsme to nevěděli. Přišel k nám dvacátého března a podepsal papír, že je zdravý. V koronavirové situaci nebyly vstupní prohlídky. Nechal se zaměstnat, nemohli jsme to tušit. Jeho pracovní výkony nasvědčovaly všemu zlému, nebyl schopný nic dělat.“