Formulový Super Bowl. Miami si piloty hýčká, Hamilton si nové místo vysnil

Stadion Hard Rock na Floridě. Legendární místo, které hostilo šest Super Bowlů, tenisový turnaj Miami Open, koncerty Rolling Stones, U2 či Paula McCartneyho. Ve středu se seznam zde konaných prestižních událostí rozšířil i o jednu další. Právě tady se uskutečnil oficiální zahajovací ceremoniál Velké ceny Miami. A show to byla skutečně grandiózní.

Miami Grand Prix 2022 Místo: Miami International Circuit (Florida, USA) Délka trati: 5,412 km Délka závodu: 57 kol, 308,238 km Počet zatáček: 19 Pravděpodobná maximální rychlost: 324 km/h Program: Třetí trénink: Sobota od 19.00 Kvalifikace: Sobota od 22.00 Závod: Neděle od 21.30

Na obřím nasvětleném pódiu se představilo všech dvacet jezdců včetně šéfů a majitelů stájí. Extravagantní večer ve stylu Super Bowlu zakončilo vystoupení světoznámého norského DJ Kygo. Největšího potlesku se dočkal Lewis Hamilton, který směrem k publiku pronesl: „Miluju Miami, už se nemůžu dočkat, až GP vypukne.“ A myslel to nepochybně upřímně. Když se ho totiž v roce 2017 novináři coby trojnásobného mistra světa ptali, jaké je jeho vysněné místo pro Grand Prix, odpověděl bez zaváhání: Miami.

Kromě Brita Hamiltona si týden na Floridě užili bezesporu i ostatní jezdci. Před vypuknutím závodního víkendu pro ně byl připravený doslova zážitkový program. Například Max Verstappen a Sergio Pérez se zúčastnili tréninku baseballového týmu Miami Marlins, Lando Norris povozil v závodním autě hvězdu NBA Jimmyho Butlera a Mick Schumacher získal dres se svým jménem dvojnásobných šampionů NFL Miami Dolphins. Rozhodně největší zážitek měl ovšem Pierre Gasly, který díky svému sponzorovi mohl povečeřet s legendárním Michaelem Jordanem.

„Byla to nejinspirativnější večeře, jakou jsem zažil. Už od dětství mě neskutečně motivuje,“ rozplýval se jezdec AlphaTauri. „Vůbec jsem nevěděl, že je tak obrovským fanouškem formule 1. Ví o tom snad víc než já.“

Přestože se městský okruh, na kterém závodníci změří síly v neděli od 21.30, nachází v areálu stadionu Hard Rock, vypadá to spíše, jako by byl součástí přístavu. Organizátoři si původně mysleli, že by okruh mohl vést kolem moře. Když ovšem tento plán nevyšel, rozhodli se improvizovat. Okolo tratě vybudovali umělý přístav, který potáhli modrou plachtou simulující vodu. Aby toho nebylo málo, na vodě se dokonce pohupují i luxusní jachty, podobně jako je to k vidění v Monaku.

Tato bizarnost vyvolala mezi veřejností velký ohlas a neušla ani lidové tvořivost. Fanoušci po celém světě začali vyrábět vtipné fotokoláže vyobrazující piloty, kteří se s nadšením pouští vstříc umělým vlnám.

Popularita seriálů americké stanice Netflix s názvem Drive to Survive přispěla k tomu, že je formule 1 aktuálně nejrychleji rostoucím sportem v USA. Monoposty se sem vrátí opět v říjnu, kdy závodníky čeká Velká cena v Austinu. V příštím roce přibude do kalendáře dokonce ještě jedna. Austin a Miami doplní „Sin City“ Las Vegas.