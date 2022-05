Verstappenovi v tréninku hořel monopost. Russell s Mercedesem první

Očima Tomáše Engeho bývalý závodník Formule 1 Trend nových moderních tratí na městských okruzích se mi hodně líbí. Osobně jsem jel několikrát na městském okruhu v Monaku. Lidé se mě občas ptají, jaké to tam je. V Monaku se jede pořád mezi svodidly. Jinými slovy: každá drobná chyba se vám vymstí, protože narazíte do svodidla. Asi nejznámějším úsekem v Monte Carlu je tunel. Ten je docela záludný. Hodně se mluví o tom, že je pro jezdce náročné prudké střídání světla a stínu. To samozřejmě taky, ale hlavně je tam dlouhá pravá zatáčka, která se utahuje. Je velmi rychlá a z tohoto důvodu také nebezpečná. Jenže na nových městských tratích je to vlastně standard. Za mě palec nahoru. Někdo by mohl namítat, že je to nebezpečné, ale jezdci chtějí jezdit rychle a absolvovat rychlé zatáčky. O to větší je adrenalin a zážitek. Proto myslím, že piloti budou nadšení. Okruh v Miami připomíná v určitých částech Džiddu – rychlé, dlouhé zatáčky mezi zdmi. Únikový prostor se ovšem zdá o trošičku větší než v Džiddě. Tím pádem by jezdci mohli mít větší možnost korekce. Mohou se dostat mimo trať, aniž by přitom narazili do zdi a musel vyjet safety car. Na druhou stranu každý safety car zamíchá strategií i pořadím a dělá závod zajímavější. V Miami je to tam hlavně o show. Ve středu večer jsem se díval na představení jezdů a byla to neskutečná podívaná. Na místě, kde se pojede, udělali obrovské podium pro vyhlášení vítěze, snad největší v celé formuli 1, hrál tam DJ… Nedokážu si představit, co bude následovat příští rok v Las Vegas. To bude nepochybně absolutně monstrózní závod.