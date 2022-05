Miami uchvátilo F1: falešný přístav, večeře s Jordanem či zvláštní helmy

Poprvé v historii ovládnou Miami monoposty Formule 1. Pátý závod letošní sezony představuje pro všechny stáje velkou výzvu. Samotní jezdci si ovšem slunnou lokaci nesmírně pochvalují. „Je zde ohromná komunita fanoušků a kromě závodění i množství dalšího vyžití,“ je z Floridy nadšený Lewis Hamilton. Jak jezdci prožili nabitý týden, co lze čekat od samotné trati a mnoho dalšího v tradičním preview!

Městský okruh, jenž se soustředí kolem Hard Rock Stadium, domova dvojnásobných šampionů NFL Miami Dolphins, svými dispozicemi připomíná tratě v Džiddě a melbournském Albert Parku. Kombinaci rychlých, středně rychlých a pomalých zatáček, jimž dominuje 1,2 kilometru dlouhá rovinka, bude možné sledovat z hned několika netradičních míst. Jako na dlani budou mít závod diváci na střeše stadionu, z níž uvidí celou trať. Jedinečný zážitek nabízí také lanovka vedoucí přes okruh a v neposlední řadě i „marina“. V zatáčkách 6, 7 a 8 byl totiž vybudován falešný přístav pro deset lodí. Všechny jsou ovšem na suchu, když byly zasazeny do pouhé imitace vody, což vyvolalo vlnu vtípků.

Televizní pořady, sportovní utkání, reklamní akce, golf. Jezdci prožili vskutku nabitý týden již před samotným závodem. Mohli jste tak vidět George Russella na utkání play off NBA mezi Miami Heat a Philadelphií 76ers, Daniela Ricciarda na vodním skútru, Lewise Hamiltona s Tomem Bradym či jediné letošní vítěze, Maxe Verstappena a Charlese Leclerca, na návštěvě u baseballových Miami Merlins. Rozhodně největší zážitek měl ovšem Pierre Gasly z Alpha Tauri. Šestadvacetiletý Francouz totiž povečeřel se samotným Michaelem Jordanem. „Upřímně si myslím, že bych se rozbrečel,“ komentoval výjimečný zážitek svého kolegy Ricciardo.

Netflix si dá ještě dvě série

Americká internetová televize sice neprožívá zrovna vydařené období, její spolupráce s Formulí 1 to ovšem nijak neohrožuje. Populární dokumentární série Drive to Survive se tak s jistotou dočká své 5. i 6. série. „Vliv Netflixu je nezpochybnitelný. Je evidentní, že během pandemie raketově vzrostl zájem o náš sport především právě zde ve Spojených státech, ale i jinde po světě, právě díky tomuto seriálu. Pro Formuli 1 je to jen dobře,“ chválil pokračování Lewis Hamilton.