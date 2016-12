Plzeň má první posilu, do klubu míří slovinský reprezentant Janža

Sparta i Slavia své první zimní nové tváře už představily, za svými rivaly příliš nezaostává ani Viktoria Plzeň. Rovněž Západočeši pracují na zkvalitnění kádru a mohou si odškrtnout první posilu. Do klubu přestoupil slovinský reprezentant Erik Janža. Třiadvacetiletý levý obránce dosud nastupoval za Maribor, v Plzni podepsal podle informací na klubovém webu smlouvu na čtyři a půl roku. „Celý podzim jsme jej sledovali a několikrát jsme se byli osobně podívat na zápase. Jsme přesvědčeni, že pro nás bude velkým přínosem,“ uvedl generální manažer Adolf Šádek.

Levý kraj defenzivní linie, to je v Plzni dlouhodobě poddimenzovaný post. Obhospodařuje ho ve stále solidní formě hrající David Limberský, jakmile ovšem není k dispozici, má mistr problém. Adekvátní náhradou totiž Viktoria nedisponuje.

V průběhu podzimu se tak stalo, že na pozici levého obránce museli zaskočit Martin Zeman či Jan Kovařík, oba ortodoxní ofenzivní záložníci. Tenhle personální nedostatek by měl zacelit právě Erik Janža, jehož přestup podle informací iSport.cz vyšel Plzeň na téměř 20 milionů korun. „Byl to jeden z nejtěžších zahraničních přestupů, na kterém jsem pracoval, řekl hráčův agent Pavel Zíka.

„Jsem šťastný, že se podařilo domluvit můj přestup do Plzně. Tento klub velmi dobře znám, jde o velký tým, který pravidelně hraje evropské poháry a má v Evropě zvuk,“ řekl pro klubový web po podpisu smlouvy slovinský obránce. „A o městu jsem slyšel samé pozitivní věci, takže se do Plzně těším,“ dodal.

Třiadvacetiletý fotbalista prošel všemi mládežnickými výběry Slovinska, na kontě už má i jeden start v reprezentačním áčku. Dosud nastupoval za Maribor, v minulosti působil rovněž v Domžale. V Plzni na jaře nejspíš bude krýt zkušenějšímu parťákovi záda. V další sezoně by se ovšem mohl posunout do základní sestavy, pokud by Limberský v létě vyrazil na zahraniční angažmá.

Další alternativou na levou stranu obrany by mohl být i liberecký Jan Sýkora, o kterého ve Štruncových sadech mocně usilují.

