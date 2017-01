Šilhavý sháněl pro Slavii posily i o svátcích. Chce hráče do ofenzivy

Fotbalisté si na přelomu roku v drtivé většině užívají pohody a klidu, jejich šéfové ale žádné volno nemají. Stejně to měl nastavené i Jaroslav Šilhavý. Trenér Slavie ani o vánočních svátcích příliš nevypnul a neodpočinul si od fotbalu. Naopak se i ve dnech volna zabýval tím, jak co nejlépe připravit své svěřence, aby slávisté mohli na jaře zaútočit na první trofej od roku 2009.

"Popravdě už ani nevím, že nějaké svátky byly," řekl Šilhavý novinářům během Silvestrovského derby, ve kterém nastoupil za veterány Slavie při remíze se Spartou 3:3. "Přijde mi, že ani žádná dovolená nebyla. Člověk stejně řeší, jak tým posílit, co a jak bude, jak tým co nejlépe připravit. Pořád jsem měl v hlavě tyhle myšlenky, takže odpočinek šel stranou," připustil.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Šilhavý: Získat titul se Slavií bude těžší než s Libercem • VIDEO iSport TV

Alespoň trochu odreagovat se snažil na horách, kam odjel s manželkou. "Byli jsme čtyři dny v Rakousku na sjezdovkách. To bylo příjemné. Navíc před Vánoci je tam málo lidí, takže jsme si to užívali. Jinak jsem ale řešil věci kolem klubu a dotahovali jsme přestupy," přiznal Šilhavý.

Slavia před koncem roku dotáhla příchody Marka Alvira, Pera-Egila Floa, Michaela Lüftnera a zkušeného gólmana brankáře Přemysla Kováře.

"Na Alvira jsem se byl podívat osobně ve Slovinsku, teď jsem tu s ním byl při podpisu smlouvy. I s Floem jsem byl na večeři, mluvil jsem i s Lüftnerem i Přémou Kovářem. Probíhalo to i během dovolené," připustil Šilhavý.

Slavia hledá hráče do ofenzivy

"Sešívaní" před startem zimní přípravy přivedli čtyři fotbalisty, tím ale posílení kádru nekončí. Klub ještě pošilhává po hráčích směrem dopředu. Mluví se například o plzeňském Janu Kovaříkovi.

"Zatím se jedná hlavně o posily do zadní řady, teď bychom chtěli přivést i někoho do ofenzivy. Je to ale zatím ve fázi jednání, tak bych to nerad specifikoval. Věřím, že to bude ku prospěchu věci. Konkurence v kádru musí být, jedině ta požene hráče dopředu. Věřím, že motivace na sobě pracovat vzhledem ke konkurenci bude důležitější než sehranost. To nevidím jako problém," uvedl.

S hráči se sejde v kabině už v pondělí 2. ledna. O dva dny později vyrazí na soustředění do Číny, odkud pocházejí majitelé klubu. "Měli bychom tam absolvovat dva zápasy. Jeden soupeř bude provinční, druhý se stále hledá a mohl by to být tým z jejich nejvyšší soutěže. Na to bych byl docela zvědavý. Jsem hlavně rád, že tam budeme moci trénovat za příznivého klimatu. Sice je to kus cesty, ale věřím, že to bude dobrý začátek přípravy a takové zpestření pro hráče," řekl Šilhavý.

Vedení klubu už nahlas mluví o útoku na titul. "Bavili jsme se o tom, že Slavia už čeká dlouho na trofej. Takže přáním je nějakou trofej získat," dodal pětapadesátiletý kouč.

Od svého zářijového příchodu do Slavie ještě nepoznal hořkost porážky a vyhnul se jí i v Silvestrovském derby. Veteráni Sparty sice vedli 3:2, ale minutu před koncem zařídil remízu Pavel Řehák. "I když je to hlavně společenská událost, tak každý chce vyhrát. Zvláště derby. Ale hlavní je, že jsme se viděli s klukama a užili si to v tomhle hezkém počasí. Takže jsem spokojený," prohlásil Šilhavý.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Slavii? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>

720p 480p 360p 240p REKLAMA Lukáš Došek: Chválit konkrétního slávistu nebudu, pak by hrál špatně • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kotal: Já do Sparty? Proběhly jen konzultace, nic oficiálního • VIDEO iSport TV