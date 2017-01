Jablonec získal klíčovou oporu Slovácka. Ofenzivu podpoří Diviš

"Je to především rychlostní typ hráče. Má čich na góly a umí je střílet i připravovat," řekl k první posile jabloneckého týmu hlavní trenér Zdeněk Klucký. "Jablonecký klub projevil zájem již v průběhu podzimu. Oba kluby se na úrovni majitelů dohodly na podmínkách přestupu. Děkujeme Jardovi za odvedenou práci ve Slovácku a přejeme mu hodně štěstí v novém působišti," uvedl ředitel Slovácka Petr Pojezný.

Diviš je odchovancem Slovácka. Prošel i Vítkovicemi, Libercem a Senicí. V zimě 2014 se vrátil do Slovácka a zařadil se mezi klíčové postavy. V minulé sezoně nastřílel z postu pravého záložníka devět branek, v tomto ročníku se trefil třikrát, z toho dva góly dal Spartě. Celkem v lize nasbíral 96 zápasů a 19 gólů.

Pro přestup do Jablonce se rozhodl i proto, že odtamtud pochází jeho manželka. "Teď navíc čekáme přírůstek do rodiny, takže jsem rád, že se oba kluby dohodly. Na Slovácko budu vzpomínat určitě jen v dobrém. Nakoukl jsem zde do profesionálního fotbalu a po návratu ze slovenské Senice jsem zde prožil tři povedené roky," řekl Diviš.

