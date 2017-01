Šilhavý o posilách: Alvir si věří, Flo se nepodělá. Chci ještě záložníka

První trénink v roce 2017 mají za sebou fotbalisté Slavie. Hlásily se na něm také čtyři posily, které si trenér Jaroslav Šilhavý vybral. „Jsem s tím spokojený, už moc posilovat nebudeme. Ale věřím, že minimálně jeden hráč ještě přijde,“ tvrdil zkušený trenér s tím, že jasno může být už brzy. Slavia totiž letí ve čtvrtek na soustředění do Číny.

Slavia po vynikajícím podzimu pod trenérem Šilhavým nezahálí a kádr opět posiluje. V Edenu se v pondělí hlásili brankář Přemysl Kovář, obránci Per-Egil Flo s Michaelem Lüftnerem a záložník Marko Alvir.

„Kováře známe moc dobře a vyhlédli jsme si ho nejenom pro fotbalovou kvalitu, ale také pro jeho charakter. To samé platí o Lüftnerovi, což je víceméně stabilní hráč reprezentace do 21 let a doplní nám střed obrany,“ komentoval Šilhavý dvě české posily.

Sestavu pak doplnili také dva cizinci. „Alvir na mě působí velmi pozitivně. Jeho mentalita hovoří za vše, mluví o pohárech a titulu, takže sebevědomí mu nechybí. Doufám, že to předvede i na hřišti,“ věřil zkušený trenér.

720p 480p 360p 240p <p>První trénink v roce 2017 mají za sebou fotbalisté Slavie. Hlásily se na něm také čtyři posily, které si trenér Jaroslav Šilhavý vybral. „Jsem s tím spokojený, už moc posilovat nebudeme. Ale věřím, že minimálně jeden hráč ještě přijde,“ tvrdil zkušený trenér s tím, že jasno může být už brzy. Slavia totiž letí ve čtvrtek na soustředění do Číny.</p> REKLAMA Trenér Slavie Šilhavý: Věřím, že ještě jedna posila přijde. Chci záložníka • VIDEO iSport TV

„Flo je zkušenější kluk, byli jsme spolu na večeři. Věřím, že jako severský viking se z toho tlaku, který nás čeká, nepodělá, a bude posilou,“ doplnil Šilhavý k norskému obránci.

Ještě alespoň jednoho hráče nicméně trenér Slavie vyhlíží. Spekuluje se o příchodu Jana Kovaříka z Plzně. „Možná budeme vědět víc během pondělí či úterý, ale nemůžu teď nic vyzrazovat. Ale je pravda, že chceme jednoho křídelního záložníka,“ prozradil Šilhavý. „Do Číny poletíme v počtu 20-21 hráčů a tři brankáři, ale může se stát, že za námi ještě někdo doletí,“ doplnil.

Železník zatím neodchází

Společně s posilami ale musí Slavia řešit také odchody. „Redukce proběhne ještě před odletem do Číny, ale nemůžu to ještě specifikovat,“ řekl Šilhavý, který teď rovněž nemůže počítat se Simonem Delim a Michaelem Ngadeuem, kteří jsou na Africkém poháru. Chybí také zraněný Levan Kenija.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Slavia letí do Číny bez Keniji, Deliho a Ngadeua • VIDEO iSport TV

Naopak Lukáš Železník, o jehož odchodu na hostování se mluví již delší dobu, v kádru zatím zůstává. „Železník s námi do Číny určitě odletí,“ potvrdil trenér „sešívaných“. To například třetí brankář Josef Řehák na hostování zamíří.

„Základ sestavy nám zůstal. Je možné, že by zelenou k přestupu dostal akorát Jarda Zmrhal, který už byl dvakrát na odchodu, ale v tuto chvíli nevím nic konkrétního,“ zakončil Šilhavý.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Slavii? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>