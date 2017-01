ČTYŘI posily Slavie: Jak se popisují, kde můžou hrát a jaké mají šance?

Jsou (zatím) čtyři. Posily pražské Slavie už se seznámily se svými novými spoluhráči a pod vedením trenéra Jaroslava Šilhavého si poprvé vyzkoušely hřiště v Edenu. Už brzy ale brankář Přemysl Kovář, obránci Per-Egil Flo, Michael Lüftner a záložník Marko Alvir odletí s týmem za teplem do Číny. Jaké jsou jejich vyhlídky a jak sami sebe hodnotí? Na to se podívejte v článku.

Zkušený brankář přichází místo Martina Berkovce, který odešel na hostování do Bohemians 1905. „Trochu mě vyděsilo, že jsem tady už skoro nejstarší,“ smál se gólman před začátkem přípravy. Odmítl ale, že by do Slavie přišel jen krýt záda Jiřímu Pavlenkovi.

A jak by Flo sám sebe popsal? „Jsem obránce, který hodně běhá. Mám dobrou levou nohu, doufám, že to předvedu při přihrávkách a centrech,“ usmál se.

Michael Lüftner

Michael Lüftner na svém prvním tréninku ve slávistických barvách • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Další posilu do obrany si Slavia vyhlédla v Teplicích, odkud přivedla stopera Michaela Lüftnera. „Je to stabilní člen reprezentace do 21 let a výborně nám doplní střed obrany,“ pochvaloval si kouč Šilhavý.

Lüftner to ale nebude mít vůbec lehké. Simon Deli je totiž oporou Slavie a jedním z nejlepších stoperů v celé lize. Vedle něj si na podzim vedl velmi dobře také kapitán Jiří Bílek. A k dispozici je také Michal Frydrych, který může nastupovat i na beku.

„Vím, že je tady velká konkurence, ale tak to mám rád. Myslím, že jsem připravený. Budu se díky tomu zlepšovat. Na můj post jsou tu výborní fotbalisté, ale jdu sem s tím, že nechci sedět na lavičce,“ vyhlásil Lüftner na začátku přípravy.