Vašulín poprvé za Olomouc: přihrál na gól, pak odkulhal na rentgen. Zranění není vážné

Vzal si dres s číslem 35 a klasicky navlékl kapitánskou pásku, aby se naplnila týmová kasa. „Váša“, jak Hanáci okamžitě převzali přezdívku nové tváře, se postavil na hrot. A byl cítit. Vyhrával souboje, distribuoval balony.

Nejdříve sice Daniel Vašulín minul dobrý centr z rohu na přední tyči, ale vzápětí prodloužil dlouhý Digaňův nákop přímo do běhu Arturu Dolžnikovovi, jenž sólo zakončil přesným lobem.

Pár desítek příznivců povedené souhře tleskalo. Takhle by to šlo! Jenže optimismus jim nevydržel dlouho. Ve 32. minutě byl Vašulín na útočném vápně u míče dřív než obránce Trenčína a bylo zle. Tvrdé nakopnutí kamsi mezi pravý nárt a kotník slyšeli i lidé na druhé straně hřiště. Au, nepříjemný zvuk... Forvard se svalil k zemi (mimochodem pár minut předtím se pro změnu držel za levačku, Slováci ho fakt nešetřili), přiběhli maséři a pomohli mu odbelhat se do zámezí.

„Zatím nevíme, jak na tom je. Snad to bude v pořádku,“ doufal stoper Jan Král, nejlepší muž zápasu. „Znám Vášu už z Hradce. Hraje pořád stejný fotbal. Je to silový útočník, který nám dost pomůže v soubojích i udržením míče. V tom je hodně kvalitní. Gól dát taky umí, věříme mu.“

No jo, ale to musí být zdráv. Vašulín ledoval pravačku a okamžitě zamířil do nemocnice na rentgen. Na první rozhovory v dresu moravské značky, kterou bude brzy oficiálně vlastnit SIGMA SPORT s. r. o., spadající pod SPL Holding a. s., čili pod Milana Šimonovského a Pavla Hubáčka, fakt nebyla nálada... „Děkuju,“ stihnul akorát rychle poděkovat na přání brzkého návratu, než sedl do auta.

Preventivní vyšetření může uklidnit Sigmu, protože neodhalilo vážné zranění. Vašulín by se tak brzy měl opět připojit do přípravy na nový ročník.

Situaci na místě sledoval i sportovní manažer Ladislav Minář, jenž do areálu v Řepčíně dorazil až na konci první půle. Duel zhlédli také bývalí hráči Jakub Pokorný, Filip Zorvan nebo Lukáš Juliš s berlemi, jeho start v Žilině bohužel pro trenéra Petra Rumana zabrzdila zlomená kůstka.

Z faulu na Vašulína na šestnáctce se z přímáku hezky trefil Dele Israel, čímž uzavřel skóre na 2:0. Po nuceném střídání urostlého hroťáka již Olomouc tak nebezpečná nebyla, po nástupu mladých kluků z béčka už vůbec. Odpoledne ji čeká druhé utkání, tentokrát proti Zlatým Moravcům.