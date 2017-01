Jablonec má na víc, vysvětlil Diviš odmítnutí Boleslavi i Brna

Ve středu ráno musel ze sněhového zajetí vyprostit zasněžené auto, aby se dostal na první trénink Jablonce. Útočníka Jaroslava Diviše přivítala v novém působišti po přestupu ze Slovácka sněhová kalamita. „V tomhle ohledu to asi bude horší než tam u nás dole,“ usmíval se 30letý hráč, který na Střelnici podepsal tříletou smlouvu. „První impuls přišel od Jablonce, když se mi ozval pan Pelta. Na konci podzimu se to řešilo a vyústilo to v přestup,“ popsal.

Jaké jste měl další možnosti?

„Byly čtyři. Slovácko se mnou chtělo prodloužit smlouvu, kterou mi nabídlo v listopadu. Pak se ozvalo Brno s panem Habancem, který mě měl ve Slovácku. A ještě Mladá Boleslav s Jabloncem, když jsem řešil, kam jít.“

Proč jste zvolil Jablonec?

„Vím, že ten tým má na víc, než kde nyní je. Měli na podzim hodně zraněných. Myslím si, že Boleslav je s Jabloncem na stejné úrovni, i když ta je momentálně výš. Dal jsem i na to, že manželka je odsud z Desné u Jablonce a chtěl jsem, aby to měla blíž. Ale to nebylo to hlavní.“

Kde v sestavě vám to vyhovuje více, na křídle nebo na hrotu?

„V útoku se nemusím tolik vracet, ale více mi to asi vyhovuje z kraje, kde je i více prostoru, když nemáte na zadku nalepené dva stopery, takže spíše na pravém kraji zálohy.“

Tam na podzim hrál Stanislav Tecl.

„Konkurence je všude. Když není v mužstvu konkurence, hráči pak stagnují. Alespoň bude každý makat na dvě stě procent, aby se do základní sestavy dostal.“

Jablonec hraje na jaře první zápas právě na Slovácku, odkud jste přišel. Pikantní start, že?

„Bude to zvláštní. Poslední zápas jsem odehrál za Slovácko a nyní tam přijedu jako host. Ostatně první ligový zápas jsem odehrál za Slovácko v Jablonci. Míchá se to tam dohromady, ale určitě se na to těším. Kluci mě už hecovali, že mě vynesou na tribunu v zubech. Bude to zajímavé. Těším se na to.“

A co na derby s Libercem, za který jste v minulosti také hrál?

„Za Liberec jsem toho moc neodehrál, ale stejně se na derby moc těším. Jednou jsem za Liberec v Jablonci nastoupil, takže si to pamatuju a těším se na to hodně. Je to stejné, jako u derby Slovácka se Zlínem.“

Mimochodem proč to tehdy v Liberci nedopadlo?

„V té době tam byl Andrej Kerič, za kterého jsem měl být náhradou. Jenže Kerič zůstal a byl jsem až čtvrtým útočníkem za Nezmarem a Honzou Blažkem. Do hry jsem se moc nedostal, takže jsme se dohodli na hostování v Senici. Když jsem se do Liberce vrátil jako krajní záložník, tak na straně byl Bořek Dočkal. V té době tam nebyla šance dostat se do základní sestavy, takže jsem se vrátil zpět do Senice, kde však jsme hráli o přední příčky. Nevydařené angažmá to nebylo, ale nedával jsem tehdy ještě ani fotbalu sto procent, abych na základ měl.“

