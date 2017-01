Sýkora se nebál, že přijde o Slavii: Spartě bych řekl, že do ní nejdu

První vzkaz fanouškům Slavie poslal ze soustředění v Číně Jan Sýkora. Opora Liberce neodolala vábení klubu z Edenu, ve hře ale bylo i možné angažmá na Letné. Sparta totiž mohla na hráče uplatnit předkupní právo, jenže to neučinila. Navíc se ukazuje, že se Sýkorovi do rudého dresu nechtělo. Tedy spíš vůbec. „I kdyby Sparta uplatnila předkupní právo, tak bych řekl, že tam nepůjdu a asi by se to vyřešilo,“ prohlásil v rozhovoru na oficiálních internetových stránkách Slavie.

Mladý fotbalista prý hodně přemýšlel o tom, kam se bude z Liberce stěhovat. Vábil ho úřadující mistr z Plzně, zatím druhá Slavia i momentálně bronzová Sparta.

„Dával jsem si volno na to, abych si vše promyslel a udělal správný krok. Jsem rád, že se to vyřešilo ještě před odjezdem Slavie na soustředění do Číny,“ svěřil se Sýkora. Hrát za klub z Edenu se podle svých slov rozhodl kvůli profesionalitě, super zázemí, skvělým fanouškům i velkým ambicím. „V tomhle Slavia vyhrála. A taky jednání s Libercem probíhalo rychle, což mě přesvědčilo o profesionální úrovni,“ neskrývá v rozhovoru na www.slavia.cz.

Se Slavií byl přitom v kontaktu delší čas. Radost mu udělalo už jen to, že o něj v Edenu měli zájem. „Když jsem se sešel s vedením včetně trenéra, tak jsem věděl, že půjdu sem,“ naznačil.

Jenže plány mu mohla zkřížit Sparta. Kdyby uplatnila předkupní právo, které na hráče měla. „I kdyby ho uplatnila, tak bych řekl, že tam nepůjdu a asi by se to vyřešilo,“ tvrdí odvážně hráč, s nímž trenér Jaroslav Šilhavý počítá na kraje zálohy. „S trenérem jsme se o tom předběžně bavili. Říkal, že se to ale ještě může změnit, když budu vypadat dobře na jiných postech.“

Připravený je mladý hráč i na to, že se ve slávistickém dresu bude muset vypořádat s velkou konkurencí. „Nebojím se jí. Byl to jeden z důvodů, proč jsem šel právě sem. Mám díky tomu možnost se připravit na případné zahraniční angažmá a co nejvíc se tady zlepšit. Když zvládnu tady tu konkurenci, pak můžu jít ven,“ ukazuje, že nemá nahnáno a vše vnímá pozitivně.

A to i směrem k druhé části nejvyšší soutěže. Věří, že by Slavia měla hrát o titul. „Myslím na něj od doby, co jsem začal hrát fotbal. Ale není to v tuhle chvíli nějaká priorita. Musíme hrát zápas od zápasu a uvidíme na konci. Ještě je před námi čtrnáct kol, tak bych to ještě nechal být,“ nestaví před Slavii úkol v podobě ligového triumfu.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Slavii? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>