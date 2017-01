Náhrada za Hájka? Do Zlína jde stoper Gajič z Bohemians

Zlín už našel náhradu za kapitána Tomáše Hájka, který odešel v týdnu do Plzně. Nahradit ho má podle informací iSport.cz srbský stoper Zoran Gajič, který neprodloužil smlouvu v Bohemians a byl volným hráčem. Na Moravě by se měl objevit už dnes a v úterý může nastoupit v přípravě proti Trenčínu. „Vždycky se mi líbil. Je klidný, silný na míči,“ uvedl Zdeněk Červenka, boss čtvrtého celku ePojištění.cz ligy.

Šestadvacetiletý obránce nastoupil na podzim do devíti zápasů a celkem odehrál v české lize 33 utkání, aniž by skóroval. Ve Zlíně se s ním počítá do stoperského páru s novým kapitánem Jakubem Jugasem. Klub ještě hledá posilu do útoku, v merku má urostlého střelce. Variantou stále zůstává návrat Lukáše Železníka ze Slavie.