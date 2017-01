Holoubek: Konatého by brala celá liga, Koubka pustit nechceme

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Byl spokojený. Trenér Sparty David Holoubek měl pro své svěřence po remíze 0:0 s Freiburgem slova chvály. Na druhou stranu tvrdil, že nové posily ještě musí zabrat. Co se pak týče podoby týmu na jarní část, má Holoubek jasno. Počítá s brankářem Tomášem Koubkem, o jehož odchodu se spekulovalo, i záložníkem Tiémokem Konatém. „Cítím, že nám na jaře může hodně pomoci,“ chválil navrátilce do prvního týmu.

Jak hodnotíte první zápas zimní přípravy proti Freiburgu?

„Myslím si, že jsme hodně spokojení, bylo to první přípravné utkání, splnilo účel. Rozdělili jsme zátěž, až na Maria Holka odehrál každý hráč poločas. Do hry se nedostali mladíci Václav Dudl a Christian Frýdek, nicméně musím zápas hodnotit velice pozitivně. Byly tam zajímavé věci, měli jsme více brankových příležitostí. Mohli jsme to výsledkově zvládnout lépe, ale jsem spokojený,“

Viděl jste ve hře nějaké signály směrem k jaru, jak byste chtěli hrát?

„Něco takového bychom tam našli, ale není to v takovém stádiu, aby o tom stálo mluvit. Byly tam prvky, které nás trenéry zaujaly a budeme pracovat na tom, abychom je rozvíjeli a využili v jarní části sezony,“

Jak se vám líbily výkony posil Néstora a Vatajelua?

„Zatím je to pro ně seznamování s týmem, se spoluhráči. Výkony byly průměrné, ale aspoň mají prostor pro zlepšení (usměv).“

Co jste říkal na výkon Tiémoka Konatého?

„Timmy je nesmírně zajímavý hráč, myslím, že všechny týmy z české ligy by ho chtěly, co se týče fotbalových vlastností. Je nesmírně rychlý, tahový, pracuje na velkém prostoru. Tyhle dovednosti jsou skvělé a já cítím, že nám na jaře může hodně pomoci.“

Zdálo se, že budete hodně lpět na agresivním presinku, je to tak?

„Byly tam věci, které byly hodně zajímavé. Po ztrátách míče jsme byli nesmírně agresivní, získávali jsme míče, upřímně mě překvapilo, že se to povedlo hned přenést. Čekal jsem, že to bude trvat déle, než se to v zápasech projeví. Samozřejmě nejásám, vím, že to nebude to jednoduché, jak to teď vypadá,“

Celý zápas odchytal brankář Viktor Budínský. Je tedy možný odchod Tomáše Koubka?

„Za mě uslyšíte jenom slovo ne. Nedokážu si za realizační tým představit, že by teď měl Tomáš Koubek kamkoli odejít. Ve Spartě se neukázal tak dlouho, ještě by nám mohl svou kvalitou pomoci a pro Spartu něco udělat. Pro mě to není téma.“

