Poslední nabídka za Vukadinoviče od Slavie: miliony i hostování Železníka

Přestoupí Vukadin Vukadinovič ze Zlína do Slavie? Už brzy by mělo být jasno. Pražané totiž ve středu podle majitele Zlína Zdeňka Červenky poslali na záložníka poslední konečnou nabídku. „Probereme to s ostatními členy představenstva, například se zástupci města a ve čtvrtek k tomu dáme definitivní stanovisko,“ tvrdí Červenka. Slavia za Vukadinoviče nabídla peníze i hráčskou kompenzaci.

Slavia se už o Vukadinoviče zajímá delší dobu, sám hráč přestoupit chce. Jenže zatím se hodně rozcházely představy klubů o přestupové částce. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík již dříve oznámil, že nezaplatí více než 15 milionů korun.

Tomu podle informací Sportu odpovídá i konečná nabídka, kterou Slavia ve středu do Zlína poslala. Za Vukadinoviče nabízí 14-16 milionů a bonusy za případnou účast v evropských pohárech.

To ovšem není ze strany Slavie všechno. Kromě milionů by měl do Zlína odejít na půlroční hostování útočník Lukáš Železník, který právě z moravského týmu do Slavie přestoupil před rokem. Jenže angažmá mu pokazilo nepříjemné zranění a konkurence je velká.

Fotbalové přestupy ONLINE sledujte ZDE>>>

Všechny informace o Slavii na jednom místě sledujte ZDE>>>

720p 480p 360p 240p REKLAMA Ligový král asistencí Vukadinovič: Podívejte se, čím upoutal Slavii • VIDEO isport TV