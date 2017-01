Slavii opouští zkušený obránce. Jablonský je dohodnutý v Brně

Velké příchody znamenají i některé odchody. Fotbalovou Slavii opouští Tomáš Jablonský. Devětadvacetiletý obránce míří do Zbrojovky Brno. Pokud v pátek dopadnou dobře zdravotní testy, podepíše smlouvu minimálně do léta 2018. Brno o nové posile informovalo na klubovém webu.

Krajní bek v pátek v Brně projde zdravotními testy. Když všechno dopadne dobře, Jablonský se hned připojí k týmu. V sobotu už by mohl nastoupit k přípravnému zápasu se slovenskou Skalicou.

"V jeho osobě přichází zkušený hráč, který už toho má dost za sebou. Tomáš se do Brna těší, komunikace s ním byla příkladná. Počítáme s ním primárně na post levého obránce," okomentoval pro klubový web novou posilu trenér Svatopluk Habanec.

Jablonský ve Slavii doplácel na ohromnou konkurenci, která v klubu panuje po četných nákupech. Na podzim nastoupil pouze jednou v předkole Evropské ligy a jednou v domácím poháru, jinak se do sestavy nevešel.

Jablonský si ligovou premiéru odbyl v 19 letech v dresu Slavie, se kterou získal titul a zahrál si i Ligu mistrů. V roce 2009 přestoupil do Jablonce, kde strávil pět let. Následně zamířil do Slovanu Bratislava a v létě 2015 se vrátil do Slavie.

V tomto ročníku však nedostal šanci ani v jednom ligovém utkání a po příchodu norského beka Pera Egila Floa by měl roli ještě těžší. Celkem má v lize 171 startů a tři vstřelené góly. S klubem na startu aktuální přípravy absolvoval soustředění v daleké Číně.

