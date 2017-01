Liberec může přijít o kapitána! Montpellier láká stopera Pokorného

Liberci hrozí, že přijde o svého kapitána! Reprezentační obránce Lukáš Pokorný má podle informací Sportu našlápnuto do francouzského Montpellieru. Pokud by jednání úspěšně dopadla, byl by již jedenáctým hráčem, který tým kouče Jindřicha Trpišovského v zimní pauze opustil. V sobotu v Tipsport lize po podzimu třinácté mužstvo ePojisteni. cz ligy padlo s Jabloncem 0:4.