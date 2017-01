Požár o výkonu Konatého: Víme, co umí, na jaře nám hodně pomůže

Jak se vám líbí výkony Tiémoka Konatého? Čekal jste, že se vrátí v takové formě?

„Víme, co Timmy umí a jaký je to hráč. Proto je taky zpátky v týmu. My jsme přesvědčeni o tom, že nám na jaře může hodně pomoct. V sestavě střídá levou a pravou stranu a myslím si, že to zvládá velmi dobře.“

480p 360p 240p REKLAMA Požár: Víme, co Konaté umí. Na jaře nám pomůže • VIDEO iSport TV

Co předvedl Konaté při výhře 5:0 nad Ružomberokem Potáhl míč, obešel brankáře a přišla kosa od obránce. Sudí nařídil penaltu, kterou Bořek Dočkal proměnil. Na druhou branku Tiémoko Konaté přihrál, když po parádní kombinační akci s Dočkalem naservíroval míč Lukáši Julišovi. Ve druhém poločasu sparťanský rychlík v dobrém výkonu pokračoval. V 51. minutě zasekl míč a zpoza vápna zamířil přesně k tyči. To však od něho nebylo vše. V 63. minutě přihrál na branku Čermákovi a v závěru se po faulu na něho kopala druhá penalta, kterou neproměnil Michal Kadlec.

Vidíte u herního projevu už nějaké změny k lepšímu?

„Na to je ještě brzy. Čekáme až na zápasy na soustředění ve Španělsku. Tam se bude hrát na dobrých terénech a správných rozměrech. Tady hrajeme na umělých hřištích a ta jsou užší. Věříme, že na soustředění najdeme tu pravou tvář Sparty.“

Ze tří přípravných zápasů máte tři vítězství se skóre 14:1. Těší vás alespoň výsledky?

„Mám radost, ale my s výsledky v podstatě nepracujeme. Nás zajímá způsob hry a individuální a týmové výkony. Výsledky nehrají v našich hlavách žádnou roli.“

Na pravém kraji obrany při zranění Ondřeje Zahustela alternuje Michal Sáček. Znamená to tedy, že nebudete hledat nového hráče na tento post?

„Pro nás je velký problém, že se Husťa (Ondřej Zahustel, pozn. red.) zranil. O tom, jak to vyřešíme, přemýšlíme. Máme Karavajeva, který je varianta číslo jedna. Náhradou může být právě Sáček, ale až v průběhu soustředění se rozhodneme, zda uděláme nějaké změny, či jestli budeme hrát v tom složení, v jakém jsme.“

Už Sáček někdy na této pozici nastupoval, nebo jste se rozhodli ho předělat na obránce?

„Je univerzál. Jedná se o velmi chytrého a dobrého hráče. Dobře reaguje na změny pozic a zvládá to herně i běžecky. Zatím si myslíme, že by to mohl zvládnout.“

Do přípravných zápasů nezasáhli Václav Kadlec, Pulkrab, Vácha, Šural či Holzer. Pojedou s vámi tito hráči na soustředění?

„Víceméně pojedeme všichni. Ti hráči, kteří chybí, mají drobná zranění, které snad už pomalu vyřeší a připojí se do tréninku a zápasů ve Španělsku. Například Lukáš Vácha má z těchto tvrdých zmrzlých terénů trochu respekt, takže má během zápasů individuální program. Co se týká Matěje Pulkraba, ten měl problémy s kotníkem, ale na soustředění by měl být v pořádku. K týmu se přidá i Costa, který se Zimbabwe vypadl z Afrického poháru národů.“

720p 480p 360p 240p <p>Krásné góly, ale taky pořádné dusno. Přípravný zápas fotbalistů Sparty a Ružomberoku (5:0) nabídl fanouškům zajímavou podívanou. Nejvíce se na hřišti jiskřilo v 70. minutě, kdy se do potyčky pustili sparťanský obránce Ondřej Mazuch a někdejší útočník Letenských Miloš Lačný.</p> REKLAMA Potyčka Ondřeje Mazucha s Milošem Lačným • VIDEO iSport TV