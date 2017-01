Tecl o přestupu do Slavie: Rychlovka, pan Pelta zavolal, že mě prodal

Ve středu klub potvrdil přestup, ve čtvrtek už Stanislav Tecl navlékl slávistický dres. Akci kulový blesk, tedy přesun z Jablonce, si 26letý útočník zatím jen pochvaluje. V přípravě proti Ružomberoku (6:1) odehrál s kapitánskou páskou první poločas a těší se, že se vrací do klubu s ambicemi na titul. „Jsem rád, že to šlo takhle rychle, mám to za sebou a už se těším do Španělska,“ směřoval Tecl své myšlenky směrem k blížícímu se hernímu soustředění.

Jak probíhala jednání se Slavií?

„Byla to rychlovka. Dozvěděl jsem se to v pondělí odpoledne, za hodinu jsme byli domluvení a přestup byl hotový.“

Takže žádné rozmýšlení?

„Ne, ne, nic dlouhého tam nebylo. Opravdu to bylo z hodiny na hodinu.“

Byl reálný váš příchod už v létě, kdy měla Slavia také zájem?

„Věděl jsem, že Slavia ve hře byla, ale nedopadlo to. Povedlo se to teď a jsem rád, že jsem se dočkal.“

Co s vámi udělalo, když se klub ozval teď?

„Bylo to pro mě překvapení. Byl jsem domluvený s panem Paskou (hráčův manažer) i panem Peltou, že teď nikam odcházet nebudu. V prosinci se nám narodil syn, chtěli jsme to nechat na léto. Ale když přišla taková nabídka, asi bych byl hloupý, kdybych to nevyužil.“

Co jste dělal v moment, kdy k přestupu došlo?

„Byl jsem zrovna v lékárně a stál frontu na nějaké kapky pro malého. V tom mi zavolal pan Pelta, že mě prodal. Takhle jsem se to dozvěděl.“

Takže přestup nezáležel na vás a byl jste postavený před hotovou věc?

„Bylo to tak, že kluby byly domluvené a záleželo na mně, jak se rozhodnu. Musím říct, že si nemám na co stěžovat.“

Přicházíte v jiné roli než v roce 2010, kdy jste ve Slavii hostoval, že?

„Určitě. Je to sedm let, což je dlouhá doba. Ale uteklo to hrozně rychle. Samozřejmě jsem rád za šanci, co mi Slavia teď dala. Moc si toho vážím a budu se snažit splnit očekávání, která tady na mě jsou.“

Jak jste se o té doby změnil?

„Těžko se mi hodnotí sám sebe, to by spíš museli říct ostatní. Já na sobě zatím nějakou zásadnější změnu nepociťuji. Něco jsem za tu dobu odehrál, zkusil si Ligu mistrů, zahrál si Evropskou ligu i o titul. Zkušenosti jsem nějaké posbíral.“

Zdravotní problémy jsem si vyžral

Bude těžké se dostat do sestavy, když je kádr tak nabitý?

„Konkurence je všude, ale tady je to extrém. Nebude to nic jednoduchého.“

Láká vás hodně zahrát si o titul se Slavií?

„Samozřejmě. Je to takový můj návrat do špičky českého fotbalu. Láká to hodně.“

Už víte, na jakou pozici s vámi trenér Šilhavý počítá?

„Bavili jsme se o tom fakt kraťounce. Trenér mě určitě bude zkoušet zprava. Budu hrát tam, kde on uzná za vhodné a budu se co nejvíc snažit klukům pomoct.“

Vám je jedno, kde nastoupíte?

„Od doby, co jsem přišel do Jablonce, jsem celou dobu hrál zprava. Trošku jsem se s tím srovnal a trošku se s tím sžil, není to zase až takový problém.“

A varianta doplňovat vepředu Milana Škodu, což jste zkoušel proti Ružomberoku?

„Jde o to, jaké rozestavení trenéři zvolí a od toho se to bude odvíjet. Není to tak, že když jsem první zápas odehrál se Škoďákem, že to takhle bude pořád.“

Zdravotní komplikace, které vás trápily minulý rok, jsou pryč?

„V pohárovém zápase na Spartě, jak nastoupili s mladými kluky, jsem po jednom souboji měl zlomené tři zánártní kůstky a blbě se to hojilo. Táhlo se to, protrpěl jsem si to a vyžral si to fakt na dlouho. Teď je to dobré a jsem zdravý. Zdravotní prohlídka byla hodně důkladná, za dobu, co jsem někam přestupoval, jsem takovou ještě neměl.“

Berete tenhle přestup jako zadostiučinění po tom, co jste odešel z Plzně?

„Přesně tak. Jsem za tu šanci hrozně rád, že mě oslovila Slavia, která bude hrát o přední příčky a o Ligu mistrů. Opravdu si toho vážím.“

Hrálo roli to, že Slavii trénuje Jaroslav Šilhavý, který vás vedl i v Jablonci?

„Určitě. On měl poslední slovo, jestli mě sem chce, nebo ne. Bylo to hodně na něm.“