Koukalová po štafetě utěšovala parťačku: Evičky je mi moc líto

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Bolavý palec na trati nevnímala. Naopak po kolapsu Evy Puskarčíkové uspořádala stíhačku, kterou ještě vrátila Čechy do možné hry o čelo. „To jste mě tak překřtili? Na stíhačku?“ smála se Gabriela Koukalová. Útok na medaili nakonec nevyšel, česká smíšená štafeta skončila sedmá – česká biatlonistka ale ukázala formu do pátečního sprintu (14.45 a iSport.cz ONLINE).

Těší vás alespoň forma, kterou jste nyní ukázala?

„Co zbývalo, každopádně jsem tam nechala úplně všechno. I to, na co jsem neměla. Je mi ale moc líto Evičky, kterou jsem potkala. Soucítíme s ní všichni ze štafety, takže i když jsme ta trestná kola nejeli, tak nás bolely za ní.“

Co jste pak Evě Puskarčíkové říkala?

„Že je mi jí líto. Nehrozí však, že bychom se na ni byť jen malinko zlobili, protože má na to svaté právo štafetu jet. Nikdo by si to nezasloužil víc. Celou zimu odvádí skvělou práci a je obdivuhodné, kam se dostala. Zapomeneme na to a držíme se těch dobrý věcí, které zde jsou.“

Jak bylo těžké čekat na startu a vidět, že pojedete z 20. místa?

„Já si říkala jediné: že zase pojedu děsnou hranu a že musím jet do takřka bezvědomí.“

A povedlo se?

„Povedlo se mi to dost dobře. Jsem hrozně zvědavá, jak pojedu v pátek ve sprintu, protože si nedokážu představit, že pojedu další závod. Přece jen ta regenerace není tak rychlá. Doufám, že se mi podaří dobře se vyspat a udělat vše proto, abych byla v pátek byla ještě použitelná.“

Tohle jste ale už říkala často a vždy jste to zvládla…

„Já vím, ale je fakt, že člověk nikdy neví. Ono se to den ode dne sčítá, že je ta nejnáročnější část sezony před námi.“

