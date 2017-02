Šádek o přestupech: Ivanschitz peníze nehrotil, u Sýkory jsem dostal „lepák“

Do Plzně přišli v zimě tři noví hráči – Hájek, Janža, Ivanschitz. Jste s nimi spokojený?

„Zatím se jeví dobře. Pro Plzeň mohou být zajímaví a pomoci v krátkodobém či dlouhodobém pohledu. Od Ivanschitze a Hájka si slibujeme okamžitou výpomoc. Takže teď spokojený jsem, ale zeptejte se po třetím jarním kole se Slavií, jestli se naše očekávání shledala s realitou na hřišti.“

Ivanschitz prý dokonce nelicitoval o penězích a nemá extrémně vysoký plat. Je to tak?

„Je otázka, co znamená extrémně vysoký plat. Na Plzeň je to jedna z nejvyšších mezd, pohybuje se na špičce. Na druhou stranu jsme nijak nepřestřelili, že by to číslo nabouralo naši platovou politiku. Nejspíš kvůli rodině a touze dát o sobě vědět v evropském fotbale se mnou nerozehrál dlouhodobější diskuzi na téma peníze a bonusy.“

Překvapilo vás to? Jsou fotbalisté takoví, že dlouze mluví o finančních podmínkách?

„Zpravidla ne fotbalisté, ale jejich agenti. Také rozhoduje, čím si jednotliví hráči prošli, kolik si vydělali a jak s penězi nakládali. Andy přemýšlí o každém kroku v životě a nemá finanční nouzi. Z mého pohledu je ekonomicky zajištěný. Někdo může namítnout, že tedy nemá motivaci. Ale někdy sportovní ambice přebíjí ekonomické nesmysly, které se hráčům dávají.“

Také jste chtěli Néstora a Sýkoru. Jak moc vás štve, že je vyfoukli dva největší konkurenti?

„Kdybych řekl, že nás to neštve, lhal bych. U obou hráčů jsme na základě naší koncepce předpokládali, že do hry vnesou to, co chceme. A když skončí zaparkovaní u soupeřů, tak je to rána. Ale ne taková, abychom se z ní nevzpamatovali. Hráči se rozhodli pro konkurenty, je potřeba to respektovat a popřát jim hodně štěstí v boji o druhé a třetí místo.“ (směje se)

Se Sýkorou jste přitom byli domluvení, co se stalo?

„Na celém transferu mě mrzí průběh jednání, protože jsme měli ústní ujednání, která v dnešní době asi úplně neplatí. S Honzou Sýkorou se bavíte, něco vám řekne… Není důvod se na něj zlobit, je to mladý hráč. To, co jinde nabídli jemu a Liberci, už bychom asi dorovnat neuměli. Ale otevřeně říkám, že jsme ani nechtěli. Pohybovali jsme se na ekonomické hranici toho, kam jsme schopní jít.“

O kolik vaši nabídku Slavia přebila?

„Není to tak, že by ji Slavia přepálila a přebila nás dvakrát. To říkám na její obhajobu. Prostě šlo o to, že hráč s agentem si během hodiny vyhodnotili, že je lepší jít do Slavie. Honzovi přeji hodně štěstí, jen se zlobím na jednu věc, že to nebylo řečené face to face. I nepříjemné věci bychom si měli umět říct. Třeba: hele, nejde to. Co nabídli jinde, vy prostě neumíte. A já bych to vzal: O. K., tak to nejde. Ale je hloupé, když se ty věci dozvídáte odjinud a přitom máte nějaké ústní dohody. Překvapí vás to z lidského hlediska. Ve fotbale je naprosto běžné, že si čas od času uštědříme zezadu malý lepák. Teď jsem ho dostal já.“

Slyšel jsem, že vás zklamal agent Chovanec, že porušil slib nebrat Sýkoru na schůzku se slávisty…

„Byla to jedna z věcí. Potřebovali jsme nějaký čas na to, abychom jednání s Libercem dotáhli. Kdyby mi bylo řečeno, že k té schůzce dojde, tak se na to člověk umí připravit. U Ondry Chovance mě to mrzí o to víc. Není to tak, že bych si ho vymazal z telefonu, ale mám u něj napsáno NEBRAT.“ (usmívá se)

Jak nyní vnímat Plzeň? Je tedy až třetí finanční sílou na českém trhu po Spartě a Slavii?

„Zcela určitě. Ekonomicky byla Plzeň vždycky za Spartou. To je fakt, který jsme nikdy nezpochybňovali. Teď jsme i za Slavií. Její ekonomická síla je ohromná.“

Slavia už prý oslovila i některé vaše hráče. Je to pravda?

„Je to možné, ale nikdy to nebyla přímo Slavia. Vždycky se jednalo o zájem prostřednictvím agentů. Ti mě znají, že když do mě cvrnknou, tak střílím. Takže jsem říkal taková čísla, že nikdy nemohlo k přestupu dojít. Ani si neumím představit, že bychom za současné situace někoho Slavii prodali. Jedině za úplný nesmysl, což by nemohl nikdo zaplatit. A kdyby jo, byl by to pro Plzeň super byznys. Vím, že na konci loňské sezony, kdy jsme v Edenu dostali toho slavného búra, probíhala jednání na úrovni Tvrdík – Paclík ohledně Ondry Vaňka. Nicméně k tomu nedošlo.“