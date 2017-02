Slavia - Vyšehrad 7:0. Tecl a Van Buren dali v generálce na ligu dva góly

Fotbalisté Slavie zvládli generálku před startem jarní části ePojisteni.cz ligy na jedničku. V Edenu smetli třetiligový Vyšehrad 7:0, když po dvou brankách nastříleli Stanislav Tecl a Mick van Buren, kteří naskočili až do druhé půle. Ze zimních posil se trefil ještě Jan Sýkora a po brance přidali Antonín Barák s Murisem Mešanovičem. Pražané vstoupí do jarní části nejvyšší fotbalové soutěže sobotním domácím duelem s Jihlavou, jejíž trenér Michal Bílek připravuje na sešívané nečekanou zbraň.

Trenér Slavie Jaroslav Šilhavý nemohl do generálky proti jinému pražskému klubu kvůli drobným zraněním nasadit Mingazova se Šventem. Nehrál ani Ngadeu, který po vítězství na africkém šampionátu s Kamerunem zatím trénuje individuálně.

Červenobílí od začátku jasně dominovali a hned ve druhé minutě otevřel skóre křížnou střelou Bosňan Mešanovič. Jinak se ale slávisté v první půli trápili v koncovce a dobře chytajícímu brankáři Winterovi dal do přestávky gól už jen další křížnou ranou Sýkora.

V poločase Šilhavý prostřídal sedm hráčů a jeden z noviců na trávníku Tecl přidal v 50. a 58. minutě další dva góly. Šlo o jeho premiérové trefy v červenobílém dresu. Hosté se v obraně zcela sesypali a za další minutu po samostatné akci zvýšil Nizozemec Van Buren už na 5:0.

Poté domácí dvakrát nastřelili tyč a šestou branku přidal až v 73. minutě hlavičkující Barák. Skóre uzavřel v 89. minutě svou druhou trefou do prázdné branky Van Buren.

"Chtěli jsme tenhle zápas s tímto soupeřem na vlastním hřišti. Ty těžké zápasy jsme odehráli na soustředění ve Španělsku, teď už jsme nepotřebovali takového soupeře. Chtěli jsme si osahat trávník a aby se případně nic nestalo. Splnilo to účel," řekl novinářům Šilhavý.

Slavia zakončila zimní přípravu s bilancí pěti výher, dvou remíz a jedné porážky. Do ligového jara vstoupí sobotu domácím duelem s Jihlavou. "Věřím, že jsme připraveni, až ostré zápasy nás samozřejmě prověří, jak dalece. Ale věřím, že jsme přivedli kvalitní hráče, tým zůstal pohromadě a zkvalitnilo se to. Minimálně konkurence vzrostla, takže věřím, že to bude jen k dobrému," uvedl Šilhavý.