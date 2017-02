Past na Slavii? Jihlavský trenér Michal Bílek hraje na tři obránce

Proti adeptovi na titul však zřejmě novou variantu vytasí. Přesto, že mu bude v sobotu chybět kvůli žlutým kartám důležitý obránce Antonín Rosa. Zastoupí ho nejspíš devatenáctiletý David Štěpánek.



Co vedlo Bílka k sázce na tři zadáky v řadě, pět záložníků a dva útočníky? V první řadě pohled do kádru a nutnost zajistit defenzivu. „Máme poměrně dost stoperů a tohle rozestavení se mi zdá pevnější směrem dozadu. Líbilo se mi to. Dokážete se včas vrátit a hraje se na dva útočníky, takže je to v ofenzivě pro soupeře nepříjemnější,“ vysvětlil bývalý reprezentační kouč, jenž se hodlá s Vysočinou vyhrabat z předposledního místa.



I díky přeskupení řad. Změna rozestavení také znamená přesun některých hráčů. Kapitán Lukáš Vaculík, Ekvádorec Augusto Batioja či Lotyš Dávis Ikaunieks opustili křídelní prostory. První dva nastupují ve středu jako ofenzivní záložníci, ovšem místo v sestavě ani jeden z nich jisté nemá. Na pravý kraj počítá Bílek s nováčkem Martinem Novým z Jablonce.

„Může hrát nalevo i ve středu zálohy, což nám v přípravě ukázal. Má velmi dobrou techniku, umí zahrávat standardky,“ ocenil přínos posily z Jablonce. „V roli halfbeka musí být hráč s velmi dobrou fyzickou kondicí, který bude jezdit nahoru dolů,“ doplnil kouč.



Střelec Ikaunieks se pro změnu přesunul z levé zálohy do útoku. A sedí mu to, v zimě exceloval sedmi góly! Další hroťák Michael Rabušic přidal šest kousků. Další střelci se trefili maximálně jednou. „Potřebujeme útočníka, který dá za sezonu aspoň deset gólů,“ podotkl Bílek, jenž věří i ve střelecké procitnutí ofenzivního záložníka Petra Hronka.



Trenér nebyl šťastný, že klub zrušil soustředění v Turecku, ale výkon v generálce mu spravil náladu. „Mužstvo ukázalo sílu. Jsem přesvědčený, že na záchranu má. Doufám, že podobný výkon podáme i na Slavii,“ přál si.

Radost má i z vyprazdňující se marodky. Na ní zůstal de facto jen mladý Čestmír Vitásek. Naplno už trénují zkušení Milan Mišůn či Lukáš Zoubele. „Nejhůř jsem na tom já, mám problémy s achilovkou,“ usmál se Bílek před cestou na Slavii.



Zkusí tam loupit? Odhodlání na týmu vidí. „Věříme si, nepojedeme odevzdaní,“ ujistil.