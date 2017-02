CELÝ SESTŘIH: Karviná - Boleslav 1:1. Hosté čekají na výhru již sedm zápasů

Jako první zahrozili po šesti minutách hosté, když Přikryl sklepl balon Železníkovi, ten však z výhodné pozice těsně přestřelil. Totéž se dalo říci o střele Wágnera na druhé straně, zimní posila karvinského nováčka však měla těžší úlohu kvůli bránícímu Stronatimu.

V 10. minutě přišla tutovka. Wágner vybojoval míč pro Budínského, ten nasadil Da Silvovi jesličky, ale neuspěl proti gólmanovi Šedovi, který nastoupil poprvé od loňského dubna. Zpoza vápna pak střílel mladoboleslavský Přikryl, i on ale minul.

Šeda poté předvedl několik dobrých zákroků. Především ve 36. minutě, kdy se po kiksu Matějovského řítil na bránu Budínský, jeho ránu ale Šeda zázračně vyškrábl na roh.

720p 480p 360p 240p <p><span id="docs-internal-guid-8301d215-56f9-b9ce-42bf-15e31bf88b20"><span>Po zimní přestávce se v Karviné jako první soupeř ukázala Mladá Boleslav. Domácí odvedli na podzim slušnou práci a mají nakročeno k tomu, aby hráli nejvyšší soutěž i v další sezoně. Mladá Boleslav musela oželet jednu ze zimních posil - brankáře Viktora Budinského, pro kterého už by to byl čtvrtý klub v této sezoně, kde byl registrován, což je proti regulím. V bráně tak nastoupil Jan Šeda. A právě Šeda předvedl skvělý výkon a držel Mladou Boleslav proti karvinským útokům. Po gólech Lukáše Budínského a Ladislava Takácse skončil zápas remízou 1:1. </span></span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Karviná - Mladá Boleslav 1:1. Hosté sedm zápasů bez výhry • VIDEO iSport TV

"Našimi chybami jsme soupeři nalili do žil sebevědomí a navíc postupně prohrávali osobní souboje ve středu hřiště. Karviná hrála na odražené míče, kde jsme propadávali a díky tomu se dostávala rychle do zakončení. Vlastně jen díky Šedovi jsme v poločase neprohrávali," hodnotil trenér Boleslavi Svědík.



Ve 49. minutě se hosté málem radovali, když Laštůvka neudržel střelu Takácse a vyrazil ji pouze k volnému Magerovi. Ten poslal balon do sítě, ale byl v ofsajdu. V 56. minutě zazmatkovali Da Silva s Šedou, ani jeden na míč nereagoval a mladoboleslavský stoper si jej nakonec málem kopl do vlastní brány.

Pak zase vystrašil Laštůvku spoluhráč Dressler, když po rohu Matějovského hlavičkoval na vlastní bránu, karvinský gólman byl ale připraven.

V 73. minutě vybuchl domácí stadion nadšením. Domácí založili krásnou akci, přes Moravce a Janečku se míč dostal na levou stranu k Puchelovi, který odcentroval přesně na hlavu Budínského a ten otevřel skóre. Vzápětí však bylo srovnáno, když domácí nedosáhli na přízemní centr ze strany, balon se odrazil k nekrytému Takácsovi, který se trefil přesně k tyči.

"Z naší aktivity jsme nakonec vedení přece jen vytěžili, bohužel ještě v doznívající euforii jsme udělali chybu a nechali si vyrovnat. Zasloužili jsme si vyhrát, jsme malinko zklamaní, ale dnešek nám ukázal, že máme na čem stavět," mrzelo trenéra domácích Jozefa Webera.

"Cením si toho, že jsme dokázali reagovat vyrovnáním a upřímně musím říct, že jsme dnes za ten bod rádi. Jeli jsme si sem pro tři, ale realita byla jiná a soupeř byl lepší," dodal Svědík.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 73. Budínský Hosté: 78. Takács Sestavy Domácí: Laštůvka – Dressler, Košťál, Hošek, Eismann (C) – Janečka, Šisler – Jan Moravec, Budínský (76. Panák), Puchel (86. Duda) – Wágner. Hosté: Šeda – Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman – Takács, Matějovský (C) (87. Mareš) – M. Vukadinovič (66. Nečas), Železník (46. Magera), Přikryl – Chramosta. Náhradníci Domácí: Pindroch, Panák, Holík, Jovanovic, Jurčo, Weber, Duda Hosté: Vejmola, Čmovš, Keresteš, Jánoš, Nečas, Magera, Mareš

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Mladá Boleslav: Wágner mohl získat vítězství, před bránou selhal • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Mladá Boleslav: Pád Panáka těsně za vápnem přinesl Karviné nadějný přímák, Puchel ale mířil do zdi • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Mladá Boleslav: Přikryl sklepl Takácsovi, ten placírkou vyrovnal • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Mladá Boleslav: Budínský se dočkal, hlavou prodloužil Puchelův centr do brány, 1:0 • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Mladá Boleslav: Boleslav ustála závar ve vápně • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Mladá Boleslav: Magerovu gólovou radost zastavil písknutý ofsajd • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Mladá Boleslav: Budínský ve výskoku po dobrém centru přestřelil bránu • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Mladá Boleslav: Budínský v samostatném úniku opět nepřekonal skvělého Šedu • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Mladá Boleslav: Košťál prudce vystřelil po rohu, Šeda byl připraven • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Mladá Boleslav: Brankář Šeda nadvakrát zachránil Boleslav před šancemi Janečky • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karviná - Mladá Boleslav: Budínský v samostatném úniku překonal brankáře, zasáhla ale obrana Mladé Boleslavi • VIDEO iSport TV